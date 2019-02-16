Teknoloji 18000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonunu tanıtacak
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Energizer Power Max P18K dev gibi bir batarya ile geliyor! Tam 18.000 mAh

18.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonunu tanıtacak

18.000 mAh batarya kapasitesine sahip Energizer Power Max P18K’nın, Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2019’da tanıtılması bekleniyor. Batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran telefon, tasarım ve donanım özellikleriyle kullanıcılarına resmen bir amiral gemisi performansı sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Energizer Power Max P18K, 90 saate kadar konuşma süresi, 100 saat müzik dinleme ve 40 saatten fazla video izleme imkanı yanıyor.
Energizer Power Max P18K, 90 saate kadar konuşma süresi, 100 saat müzik dinleme ve 40 saatten fazla video izleme imkanı yanıyor.

Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2019’da 18.000 mAH batarya kapasitesine sahip Power Max P18K akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor. Batarya haricinde tasarım ve donanım anlamında da amiral gemisi olarak tabir edilen telefonları aratmayan cihaz, batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

DEV GİBİ 18.000 MAH BATARYA İLE GELİYOR!

Avenir Telecom tarafından alınan özel lisans sonrası kendini gösteren cihaz, 18.000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarına 90 saate kadar konuşma süresi, 100 saat müzik dinleme ve 40 saatten fazla video izleme imkanı yanıyor. Şarj soruu olmadan günlerce süren bir kullanım imkanı sağlayan telefon, günümüz amiral gemilerinin en büyük sorunu olan batarya sorununa çözüm getirmiş gibi görünüyor.

BÜYÜK BATARYA HARİCİNDE TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİNDEN ÖDÜN VERMİYORİ!

MWC 2019’da hayranlarının beğenisine sunulması beklenen Energizer Power Max P18K, uçtan uca 6,2 inç çentiksiz Full HD+ ekranı ile beğeni toplamayı başarıyor. Arka da 2MP, 5MP ve 2MP çözünürlüğe sahip 3 kamera ve ön tarafta 16MP ve 2 MP çözünürlüğe sahip 2 kamera ile geliyor.

Donanım kanadında ise MediaTek Helio P70 yonga setinden gücünü alan telefon 6GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama ile kullanıcılarının karşına çıkacak.

25 ve 28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında tanıtılması beklenen Energizer Power Max P18K Pop modelinin fiyatı ile ilgili ise şu an için net bir bilgi mevcut değil.

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En iyi batarya ömrüne sahip akıllı telefonları
FOTOĞRAF 9
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One Plus 6T Batarya: 3700 mAh Test: 20 saat Bekleme süresi: 17 saat aktif kullanım 90 saat bekleme süresi
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Motorola Moto E5 Plus Batarya: 5000 mAh Test: 11.5 saat Bekleme süresi: -
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Huawei Mate 10 Pro Batarya: 4000 mAh Test: 14.5 saat Bekleme süresi: 13 saat aktif kullanım, 96 saat bekleme süresi
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BlackBerry Motion Batarya: 4000 mAh Test: 9 saat Bekleme süresi: 10 saat aktif kullanım, 94 saat bekleme süresi
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Sony Xperia XZ2 Batarya: 3180 mAh Test: 9 saat Bekleme süresi: 10 saat aktif kullanım, 88 saat bekleme süresi
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Motorola G6 Play Batarya: 4000 mAh Test: 12 saat Bekleme süresi: 14 saat aktif kullanım, 92 saat bekleme süresi
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iPhone XS Max Batarya: 3174 mAh Test: 11 saat Bekleme süresi: 11 saat aktif kullanım, 79 saat bekleme süresi
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Huawei Honor 10 Batarya: 3400 mAh Test: 10 saat Bekleme süresi: 10 saat, 74 saat bekleme süresi
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Akıllı telefonların şarj ömrünü belirleyen en önemli faktörler ekran büyüklüğü, bataryanın büyüklüğü ve işletim sistemi diyebiliriz. Liste hazırlanırken tüm bu etkenler dikkate alınmıştır.
En iyi batarya ömrüne sahip akıllı telefonları
Akıllı telefonların en kronik problemi olan batarya ömrü çoğu zaman sadece yüksek mAh değerleri üzerinden değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve en iyi batarya ömrüne sahip akıllı telefonları sizin için derledik. İşte en uzun süre kullanım ve en iyi pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar.
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