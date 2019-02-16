18.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonunu tanıtacak

Energizer Power Max P18K, 90 saate kadar konuşma süresi, 100 saat müzik dinleme ve 40 saatten fazla video izleme imkanı yanıyor.

Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2019’da 18.000 mAH batarya kapasitesine sahip Power Max P18K akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor. Batarya haricinde tasarım ve donanım anlamında da amiral gemisi olarak tabir edilen telefonları aratmayan cihaz, batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

DEV GİBİ 18.000 MAH BATARYA İLE GELİYOR!

Avenir Telecom tarafından alınan özel lisans sonrası kendini gösteren cihaz, 18.000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarına 90 saate kadar konuşma süresi, 100 saat müzik dinleme ve 40 saatten fazla video izleme imkanı yanıyor. Şarj soruu olmadan günlerce süren bir kullanım imkanı sağlayan telefon, günümüz amiral gemilerinin en büyük sorunu olan batarya sorununa çözüm getirmiş gibi görünüyor.

BÜYÜK BATARYA HARİCİNDE TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİNDEN ÖDÜN VERMİYORİ!

MWC 2019’da hayranlarının beğenisine sunulması beklenen Energizer Power Max P18K, uçtan uca 6,2 inç çentiksiz Full HD+ ekranı ile beğeni toplamayı başarıyor. Arka da 2MP, 5MP ve 2MP çözünürlüğe sahip 3 kamera ve ön tarafta 16MP ve 2 MP çözünürlüğe sahip 2 kamera ile geliyor.

Donanım kanadında ise MediaTek Helio P70 yonga setinden gücünü alan telefon 6GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama ile kullanıcılarının karşına çıkacak.

25 ve 28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında tanıtılması beklenen Energizer Power Max P18K Pop modelinin fiyatı ile ilgili ise şu an için net bir bilgi mevcut değil.

REKLAM