2000 yıllık kara lahitin gizemi çözüldü

Mısır’ın toprakları içerisinde insanlık tarihinin bilinen en büyük hükümdarlarından bazıları yaşadı. Bunlardan birisi de bugün İskenderiye kentinde adıyla yaşayan Büyük İskender’di. Hem onun yaşadığı hem Mısır’da firavunların hüküm sürdüğü dönemlere ilişkin efsanelerin ise sonu gelmiyordu. Kazdıkça altından insanı şoka sokan kalıntılar çıkan topraklar için efsanelerden bahsetmemek de çok zordu.

Webtekno’nun haberine göre geçtiğimiz hafta İskenderiye’de bir kazı çalışması yürüten arkeologlar, belki de son zamanların en büyük lahitini keşfettiler. Bu lahitin içinde her ne varsa, korunaklı bir bölgeye taşınması ve açılması gerekiyordu. Yapılan çalışmalara göre son 2000 yıldır kimsenin elininbile değmediği bir kalıntı olduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, lahitin bulunmasıyla çıkan “Büyük İskender’in laneti ortaya çıkacak” gibi asparagas haberlere, içini açınca unutulmaz bir yanıt verdiler; çünkü lahiti açınca dayanılmaz bir koku ve kahverengi-kırmızı bir kanalizasyon suyunda yüzen 3 iskeletle karşılaştılar.

Mısır’daki bir haber kuruluşu olan El-Watan'a göre arkeologlar, lahitin kapağını önce 5 santimetre kadar araladılar. Bu aşamada dayanılmaz koku ortaya çıkınca biraz bekletmeye karar verdiler. Çalışmayı yöneten yetkili isimlerden Mostafa Waziri, “Üç kişinin kemiklerini bulduk. Bu şey bir aile gömüsüne benziyor. Maalesef içerideki mumyaların durumu iyi değil, kemikleri dağılmış durumda” açıklamasını yaptı. Waziri, çalışmalar sırasında dayanılmaz kokuya rağmen kafasını lahitin içine sokmak zorunda kalmış.

Uzmanlara göre lahit içindeki 3 kişi, firavunlardan birisinin askerleri olabilir. Birisinin kafatasında bir ok yaralanmasından kaldığı anlaşılan izler bulunuyor.

Lahit neredeyse iki metre yüksekliğinde ve yaklaşık olarak üç metre uzunlukta. Toplam ağırlığı ise 27 ton olarak hesaplandı. Tarihlendirildiği dönem ise M.Ö. 323 yılında Büyük İskender’in ölümüyle başlayan Ptolema dönemi.

Uzmanlar şimdi içerideki iskeletlerin kesin ölüm nedenlerini ve hangi yıllarda yaşadıklarını tespit etmek için çalışıyorlar.