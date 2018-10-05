2019 Mercedes-Benz G Serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Mercedes-Benz’in ikonik modeli, 39 yıldır değişmeyen dış tasarımı ve yenilenen teknolojileriyle Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Yeni Mercedes-Benz G-Serisi, ilk aşamada iki farklı benzinli motor seçeneği ile satışa sunulurken, 2019’da G 350 d motor seçeneği ile de satışa sunulmaya başlanacak.

Yüksek teknolojiyle donatılmış iç mekan

Yeni G-Serisi, LED teknolojisine sahip ön farlar, gelişmiş sürüş yardım sistemleri, yeni renk seçeneklerine sahip deri döşemeler ile iç mekan ve yeni yürüyen aksam olmak üzere oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor.

170 kg hafifledi

Uygulanan yenilikler kapsamında G-Serisi yaklaşık 170 kg kadar da hafifledi. Bunun için yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşım karışımı malzemeler kullanılırken ayrıca Avusturya’da bulunan Magna Steyr tesislerinde yeni üretim teknikleri de devreye alındı.

Karoser farklı çelik türlerinden oluşurken çamurluklar, motor kaputu ve kapılarda ise alüminyum kullanılıyor. 1979 yılından bu yana dış tasarım anlamında neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan G-Serisi, yenilenen versiyonunda da ikonik tasarım unsurlarını kaybetmeden özgün ve karakteristik görünümüne devam ediyor.

Kapı kolu ve kapıların kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı dış koruma kaplamaları, bagaj kapağına dışardan sabitlenen stepne ve göze çarpan ön sinyal lambaları gibi bütün unsurlar yeni G-Serisi’nde de kullanılmaya devam ediliyor.

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Sürücü koltuğu hafıza fonksiyonu, ısıtmalı ön koltukların yanı sıra ısıtmalı arka koltukların da sunulması ve ön koltuk gibi isteğe bağlı özellikler de yenilenmiş seri ile beraber geliyor. Aracın güncel Türkiye fiyatı ise şimdilik 1.499.000 TL olarak belirlenmiş durumda.