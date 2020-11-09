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Teknoloji 5G gelmeden 6G testlerine başladılar
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5G gelmeden 6G testlerine başladılar

Çin uzaya yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken şimdi de uzaya ilk 6G uydusunu gönderdi. Çin'in bu teknolojiyi test etmeye şimdiden başladığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer AA
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5G teknolojisi henüz yeni yeni hayatımıza girerken Çin şimdiden 6G testlerine başladı.

6G uydusunun, Şanşi bölgesinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre; 6G'nin yanı sıra 12 uydunun daha yörüngeye gönderildiği vurgulandı.

  • 6'ncı nesil iletişimin ana unsurlarından biri olacak yüksek hız teknolojisinin, yörüngeye gönderilen 6G uydusuyla sınanacağı ifade edildi.

Afetleri de kontrol edecek

AsiaTimes'ın haberinde de 6G'nin, daha küçük güç çıkışıyla uzak mesafede kayıpsız iletişimi sağlayarak 5G'den 100 kat hızlı olmasının beklendiğinin altı çizildi.

6G uydusunun aynı zamanda, mahsul afetlerini gözlemleme, orman yangınlarını önleme, ormancılık ve su kaynaklarını kontrol etmeye yarayan optik uzaktan algılama sistemi taşıdığı kaydedildi.

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