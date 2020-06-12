Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Açılışı artırılmış gerçeklik ile yapacaklar
MOBİL

Açılışı artırılmış gerçeklik ile yapacaklar

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF), pazar günü başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

Gaziantep'teki Mecidiye Han, İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'den sanal sahne yapılacak

  • Gaziantep'te yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen festivalin açılışı, "Artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle sanal olarak oluşturulacak Gaziantep'teki tarihi Mecidiye Han'da yapılacak.

Kapanış ise İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde tüm filmler ücretsiz izlenecek
HAYAT
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde tüm filmler ücretsiz izlenecek
Abone Ol Google News
Birleşmiş Milletler yeni uyandı

Birleşmiş Milletler yeni uyandı

Yunanistan'a: Mültecileri ölüme sürüklemekten vazgeç artık.
Twittera cevap verdi

Twitter'a cevap verdi

Siyasi bir kara propaganda makinasına dönüştünüz.
Ne çektin be İzmirli: Sağanak sonrası kenti yine sel aldı

Sağlıklı Ev'e<br>talep patladı!

Sağlıklı Ev'e
talep patladı!

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

Liderin maçı <br>neden ikinci kanalda?

Liderin maçı
neden ikinci kanalda?

​Bordo mavililer yayıncı kuruluşa tepkili.

Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak canlı yayınında anlattı.
PKK çemberde!

PKK çemberde!

​Mikro cerrahi operasyonların perde arkası.

Zam yapana satış yok!

Zam yapana satış yok!

​Faiz fırsatçılarına kötü haber emlakçılardan geldi.

Milyonluk villalar bir bir yıkılıyor

Milyonluk villalar bir bir yıkılıyor

​Bakanlık savaş ilan etti: Yüzme havuzlarıyla birlikte yerle bir edildi.

Dünyada ilk Türk çiftçisi kullanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.