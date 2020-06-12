Açılışı artırılmış gerçeklik ile yapacaklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

Gaziantep'teki Mecidiye Han, İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'den sanal sahne yapılacak

Gaziantep'te yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen festivalin açılışı, "Artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle sanal olarak oluşturulacak Gaziantep'teki tarihi Mecidiye Han'da yapılacak.

Kapanış ise İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenecek.