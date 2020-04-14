Akıllı telefon Realme 6'nın lansmanı yapıldı. Telefon birçok yeni özellik ile geldi

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan Realme, şu sıralar yeni akıllı telefon serisi 6 ile gündemde. Bugün yeni bir etkinlik düzenleyen şirket, geçtiğimiz dönemlerde farklı ülkelerde gerçekleştirdiği lansmanların Türkiye ayağını gerçekleştirdi. Şirket böylelikle, yeni telefonlarını Türkiye pazarında da duyurmuş oldu.

Realme, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile Realme 6, Realme 6 Pro ve Realme 6i modellerinin Türkiye tanıtımını yaptı. Ancak sadece bu akıllı telefonların duyurusu ile yetinmeyen şirket, Buds Air olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklık modelini de Türkiye'deki hayranları ile paylaştı. Dilerseniz hemen, Realme'nin ülkemizdeki yeni ürünlerine yakından bakalım.

Realme 6 serisi

Realme 6

Realme 6, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip. Bu ekranın üzerinde bulunan delik, tüketicilere 16 MP çözünürlük sunan ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Realme UI 1.0 isimli arayüze sahip olan telefon, Android 10 işletim sisteminin tüm özelliklerinin kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio G90T işlemciden güç alıyor. Webtekno'nun haberine göre; ülkemizde 4 GB ya da 6 GB'lik RAM kapasitelerine sahip olan telefon, 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 30 watt hızlı şarj destekli bir bataryaya sahip olan Realme 6, tüketicilere 4.300 mAh kapasite sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak Realme'nin yeni telefonu, 64 MP ana kamerası olan 4'lü kamera kurulumuyla geliyor.

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Birçok yeni özellik ile duyuruldu.

Realme 6 teknik özellikleri Ekran: 6.5 inç FHD + LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90Hz ekran yenileme hızı) Boyut: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm Ağırlık: 191g Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği) Ön Kamera: 16MP Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP RAM: 4GB / 6GB / 8GB Depolama: 64GB / 128GB İşlemci: MediaTek Helio G90T Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C GPS/AGPS+GLONASS+Beidou