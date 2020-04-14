Teknoloji Akıllı telefon Realme 6nın lansmanı yapıldı Telefon birçok yeni özellik ile geldi
ÜRÜN HABERLERİ

Akıllı telefon Realme 6'nın lansmanı yapıldı. Telefon birçok yeni özellik ile geldi

Realme, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni ürününün Türkiye lansmanlarını gerçekleştirdi. Realme 6 tüketicilerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Haber Merkezi Diğer
Akıllı telefon Realme 6
Akıllı telefon Realme 6

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan Realme, şu sıralar yeni akıllı telefon serisi 6 ile gündemde. Bugün yeni bir etkinlik düzenleyen şirket, geçtiğimiz dönemlerde farklı ülkelerde gerçekleştirdiği lansmanların Türkiye ayağını gerçekleştirdi. Şirket böylelikle, yeni telefonlarını Türkiye pazarında da duyurmuş oldu.

Realme, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile Realme 6, Realme 6 Pro ve Realme 6i modellerinin Türkiye tanıtımını yaptı. Ancak sadece bu akıllı telefonların duyurusu ile yetinmeyen şirket, Buds Air olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklık modelini de Türkiye'deki hayranları ile paylaştı. Dilerseniz hemen, Realme'nin ülkemizdeki yeni ürünlerine yakından bakalım.

Realme 6 serisi

Realme 6

Realme 6, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip. Bu ekranın üzerinde bulunan delik, tüketicilere 16 MP çözünürlük sunan ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Realme UI 1.0 isimli arayüze sahip olan telefon, Android 10 işletim sisteminin tüm özelliklerinin kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio G90T işlemciden güç alıyor. Webtekno'nun haberine göre; ülkemizde 4 GB ya da 6 GB'lik RAM kapasitelerine sahip olan telefon, 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 30 watt hızlı şarj destekli bir bataryaya sahip olan Realme 6, tüketicilere 4.300 mAh kapasite sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak Realme'nin yeni telefonu, 64 MP ana kamerası olan 4'lü kamera kurulumuyla geliyor.

Birçok yeni özellik ile duyuruldu.
  1. Realme 6 teknik özellikleri
  2. Ekran: 6.5 inç FHD + LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90Hz ekran yenileme hızı)
  3. Boyut: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm
  4. Ağırlık: 191g
  5. Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği)
  6. Ön Kamera: 16MP
  7. Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP
  8. RAM: 4GB / 6GB / 8GB
  9. Depolama: 64GB / 128GB
  10. İşlemci: MediaTek Helio G90T
  11. Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C GPS/AGPS+GLONASS+Beidou

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan’da satışa sunulacak
TEKNOLOJİ
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan’da satışa sunulacak
Abone Ol Google News
Dördüncü haftada düşüşe geçti

Dördüncü haftada düşüşe geçti

Bakan Koca, son verileri açıklıyor.
21 bini aştı

21 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
Sıfır noktasında bulundu

Sıfır noktasında bulundu

Yüzlerce metre uzunluğunda.
Akıncı yine şaşırtmadı

Akıncı yine şaşırtmadı

Rum kesimine el açtı: 35 bin liralık ilaç gönderecekler!
Bakan Akar'dan korona talimatı

Bakan Akar'dan korona talimatı

Nisan celpleri bir ay ertelendi, terhis olacaklar bir ay bekleyecek.
İstanbul Valiliği çalışıyor

İstanbul Valiliği çalışıyor

Salgında kullanılacak hizmet araçlarına 250 adet daha eklendi.

Bütün gözler burada

Bütün gözler burada

​Türk bilim insanları ilk aşamayı tamamladı.

Sonunda<br>iş yerini yaktı

Sonunda
iş yerini yaktı

​'Mafya geldi çöktü, İmamoğlu da buna müsaade etti!'.
Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması.
CHP direniyor

CHP direniyor

​İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler.
Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

​Yasak olmasına rağmen Salda'ya iş makineleriyle girip...
Kuyruk bir<br>kilometreyi aştı

Kuyruk bir
kilometreyi aştı

​Pazara girişte uygulanan tedbirler takdir topladı.
36 milyon<br>bu özrü izledi

36 milyon
bu özrü izledi

Televizyon tarihine geçti.
Hem Antalya'da<br>hem baharın ortasında

Hem Antalya'da
hem baharın ortasında

​Kara saplanan 4 macera meraklısını ekipler kurtardı.
Puana göre tedavi

Puana göre tedavi

Yaşama şansı az olan hasta ölüm terk edilecek, şansı olan...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.