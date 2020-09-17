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Teknoloji Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu
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Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu

Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu

TUSAŞ'tan tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu. Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.

Haber Merkezi AA
Aksungur, daha önce 49 saat havada kalmıştı.
Aksungur, daha önce 49 saat havada kalmıştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.

Aksungur 12 adet mühimmatla 28 saat uçtu
OYNAT 00:23
Aksungur 12 adet mühimmatla 28 saat uçtu
Ülkemizin yerli ve milli ürünü Aksungur, ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifasında 28 saat uçtu. Görüntüleri Tusaş resmi twitter hesabı paylaştı.
  • 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.

Savunmada 2020'yi Aksungur açacak: Tam 750 kilogram taşıyacak
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Savunmada 2020'yi Aksungur açacak: Tam 750 kilogram taşıyacak
Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile bir günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.

Aksungur tam yüklü mühimmat ile bir günden fazla uçtu
FOTOĞRAF 6
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Title
Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.
Title
750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gecegündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.
Title
Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile bir günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.
Title
Title
Aksungur tam yüklü mühimmat ile bir günden fazla uçtu
TUSAŞ'tan tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu.


TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur
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TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur

Aksungur İHA, 20.00 feet'te 49 saat havada kalarak gökyüzüne Ay-Yıldız çizdi
OYNAT 00:38
Aksungur İHA, 20.00 feet'te 49 saat havada kalarak gökyüzüne Ay-Yıldız çizdi
Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, 49 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksungur hakkındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Bu gelişme, '49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!' ifadeleriyle paylaşıldı.

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