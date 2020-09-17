Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.
- 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.
Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile bir günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.
Ülkemizin yerli ve milli ürünü #Aksungur ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20.000 feet irtifasında 28 saat uçtu. #İstiklâlveistikbâlimiziçin#MilliTeknolojiHamlesi#TUSAŞ pic.twitter.com/iS3ty0iTGj
Ülkemizin yerli ve milli ürünü #Aksungur ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20.000 feet irtifasında 28 saat uçtu. #İstiklâlveistikbâlimiziçin#MilliTeknolojiHamlesi#TUSAŞ pic.twitter.com/iS3ty0iTGj— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 17, 2020
Ülkemizin yerli ve milli ürünü #Aksungur ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20.000 feet irtifasında 28 saat uçtu. #İstiklâlveistikbâlimiziçin#MilliTeknolojiHamlesi#TUSAŞ pic.twitter.com/iS3ty0iTGj
Ülkemizin yerli ve milli ürünü #Aksungur ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20.000 feet irtifasında 28 saat uçtu. #İstiklâlveistikbâlimiziçin#MilliTeknolojiHamlesi#TUSAŞ pic.twitter.com/iS3ty0iTGj— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 17, 2020