Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.

OYNAT 00:23 Aksungur 12 adet mühimmatla 28 saat uçtu Ülkemizin yerli ve milli ürünü Aksungur, ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifasında 28 saat uçtu. Görüntüleri Tusaş resmi twitter hesabı paylaştı. BiP'te paylaş

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750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.

EKONOMİ Savunmada 2020'yi Aksungur açacak: Tam 750 kilogram taşıyacak

Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile bir günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.

FOTOĞRAF 6 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor. 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gecegündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi. Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile bir günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu. Aksungur tam yüklü mühimmat ile bir günden fazla uçtu TUSAŞ'tan tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu.



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EKONOMİ TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur

OYNAT 00:38 Aksungur İHA, 20.00 feet'te 49 saat havada kalarak gökyüzüne Ay-Yıldız çizdi Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, 49 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksungur hakkındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Bu gelişme, '49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!' ifadeleriyle paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Ülkemizin yerli ve milli ürünü #Aksungur ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20.000 feet irtifasında 28 saat uçtu. #İstiklâlveistikbâlimiziçin#MilliTeknolojiHamlesi#TUSAŞ pic.twitter.com/iS3ty0iTGj — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 17, 2020