Albayrak Grubu: WhatsApp kullanımından çıkıyoruz

WhatsApp, 2021 itibarıyla yeni kullanıcı sözleşmesini hayata geçireceğini açıkladı ve Türkiye'deki abonelerinin uygulamanın kullanabilmesi için 8 Şubat'a kadar kabul etme şartı koştu. Büyük tepki toplayan yeni gizlilik sözleşmesi zorunluluğunun ardından milyonlarca abone kaybeden şirket geri adım atmayacağını duyurdu.
Bireysel abonelerin yansıra şirketler de WhatsApp kullanımından çıkmaya başladı. Albayrak Grubu, Yönetim Kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerindeki akıllı telefon hatlarında WhatsApp kullanımına son verdiğini açıkladı.
"WhatsApp kullanımını sonlandırdık"
Alternatif mesajlaşma uygulaması BİP'in kullanımına karar verdiklerini bildiren Albayrak Grubu Yönetimi, WhatsApp’ın Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü ihlal edeceği düşünülen sözleşmesine tepki gösterdi.
WhatsApp hesabının ve uygulamasının nasıl silineceği konusunda tüm çalışanlarını bilgilendiren Grup Yönetimi, Microsoft’a da açtığı dava sonrasında kişisel verilerin gizliliği konusuna bir kez daha önem verdiğini gösterdi.
Her fırsatta yerli ve milli yazılıma önem veren, bu misyonda üretimler gerçekleştirdiklerini bildiren Albayrak Grubu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Albayrak Grubu olarak Yönetim Kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerimizdeki hatlarımızda WhatsApp kullanımını sonlandırarak, mesajlaşma uygulaması BİP'in kullanımına karar verdiğimizi bildiririz. Bu kapsamda, bugün itibariyle tüm şirket hatlarımıza BİP uygulamasının kurulumunu sağlıyoruz. 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar şirket hatlarına bağlı WhatsApp hesaplarının silindikten sonra uygulamanın telefondan kaldırılması için gerekli işlemler, başlatmış bulunuyoruz. Şirket yönetimi olarak tüm çalışanlarımızın şahsi hatlarında da, kullanıcı verilerini Facebook’la doğrudan paylaşabilmesine izin veren ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olan düzenlemesinden dolayı WhatsApp yerine BİP’in kullanılmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.