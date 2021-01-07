Albayrak Grubu'ndan Microsoft'a 1.5 milyon dolarlık dava

Türkşirketleri bir yandan ülke menfaatine üretim yapmak için aralıksız çalışırken diğer yandan kurumsal teknolojik altyapılarını geliştirmek adına ciddi yatırımlar yapıyor. Söz konusu yatırımlar, dünya devi teknoloji şirketlerinin haksız dayatmaları neticesinde kurumların mahremiyeti kapsamında ciddi sıkıntılar doğurabiliyor. Albayrak Grubu, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi hizmeti aldığı Microsoft’a şirketi bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği gerekçesiyle milyon dolarlık dava açtı.

Bulut sisteminde veriler yurt dışında saklanıyor

Albayrak Grubu yetkilileri, Microsoft’un ERP ürünün yükseltme sürecinde kendilerine sıkıntılar çıkardığını ve üretimde uzun süreli kesintiler nedeniyle grup şirketlerinin ciddi oranda zarar ettiğini söyledi. Albayrak Grubu kaynakları söz konusu durumu şu ifadelerle özetledi:

Global ERP markaları, tek taraflı uygulamalarla şirketleri zora sokuyor. Microsoft bu hizmeti alan müşterilerini adeta bulut sistemine mecbur kılıyor. Bulut sisteminde veriler yurtdışı veri merkezlerinde saklanıyor. Bu durum şirketlerin mahremiyeti açısından son derece sakıncalı. Microsoft, sistem yükseltme sürecinde, müşterisini adeta yalnızlaştırmış, yapılan arabuluculuk görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Ülkemizde unvanında 'Microsoft' ibaresi yer alan bir şirket Microsoft adına tüm ürün satışlarını ve markanın lansman ve tanıtım organizasyonlarını üstlendiği halde, hukuki bir tebligat söz konusu olduğunda, 'Biz Microsoft'u temsil etmiyoruz.' diyerek ürününün arkasında durmuyor. Albayrak Grubu, 33 ay süren bu sıkıntılı versiyon yükseltme sürecinde yaşadığı maddi kayıplar için Ticaret Mahkemesinde Microsoft aleyhine milyon dolar olan davayı açmış bulunuyor.

Albayrak Grubu Avukatı Sefa Karcıoğlu ve Albayrak Grubu Yönetim Bilgi Sistemleri Danışmanı Hulusi Gülen.

Hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz

Albayrak Grubu Avukatlarından Sefa Karcıoğlu, Microsoft'un ürününün arkasında durmadığını savundu: “Daha önce tespit davası açarak müvekkil şirketlerdeki üretim kesintilerini ve ürünün çalışmasının problemli olduğunu ispatladık. Microsoft ise "çalışmayan üründen sorumlusun, zararımızı karşıla dediğimizde sadece 5 dolar öderim" diyor. İnsan aklı ile dalga geçiyorlar. Daha da önemlisi, KVKK ve GDPR mevzuatının hilafına müşterilerini bulut sistemine zorluyor. Zorlamayı da doğrudan söylemiyor, "sistem arıza verdi, merkezi yurtdışında olan buluta geçersen sorun yaşamazsın." diyor. Bize göre esas dertleri, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve kendi sistemlerinde kopya tutmak. Albayrak Grubu’nun açtığı bu dava esasen bir tazminat davası değil, global yazılım firmalarına karşı başlatılmış milli bir mücadeledir. Bu dava ile ilgili gerekçelerimiz oldukça sağlam. Öncelikle Türk Mahkemelerinde, daha sonra gerekirse uluslararası mahkemelerde Microsoft'un bu tutumunu ispat edeceğiz ve haksız uygulamaları nedeniyle mahkûm edilmesi için ter dökeceğiz.