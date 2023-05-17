Antarktika'dan getirilen mikroalgler Türkiye'nin uzay seferindeki deneyde kullanılacak

Mikroalgler uzay koşullarında gözlemlenecek.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilecek Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinde yapılması planlanan deneyler belirlendi.
Özçimen'in "ALGALSPACE" başlıklı "Uzay Koşullarında Antarktik ve Ilıman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması" da bu deneyler arasında yer aldı.
Projenin detaylarını paylaşan Özçimen, çıkış noktaları olan kutup çalışmalarına 2019'da başladıklarını, Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile Antarktika'dan getirilen örneklerden ilk kez izole edilen mikroalglerin gen bankalarına girildiğini belirtti.
Özçimen, "Ülkemizin ve üniversitemizin ismi, kutup mikroalgleri konusunda bilim dünyasına duyuruldu. 2019'dan bugüne, bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak 2023'te Şili ile gerçekleştirilen uluslararası işbirliği projesi kapsamında ülkemiz olanaklarıyla Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılım sağladım. Tüm bu süreçlerde her yeni bilgi ve tecrübe ışığında ufkumuz daha da fazla genişledi." diye konuştu.
Dünya üzerinde, uzay koşullarına en yakın şartların Antarktika kıtasında bulunduğuna dikkati çeken Özçimen, mikroalglerin zorlu bir mikro çevre olan kutuplardaki davranışları üzerinde uzun yıllar çalışma yürüttüklerini, zorlu uzay koşullarında ve yer çekimsiz ortamdaki davranışlarını inceleme düşüncesiyle de söz konusu projenin ortaya çıktığını anlattı.
Mikroalglerin, gıda, ilaç, kozmetik ve enerji gibi birçok önemli alanda kullanıldığına ve yaygınlaştığına değinen Özçimen, şunları aktardı:
Ekibiyle uzay misyonu için ön veriler toplayarak uzay çalışmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Özçimen, şöyle devam etti:
"Mikroalgler uzay koşullarında gözlemlenecek"
Uzay misyonu için yapacakları çalışmanın aşamaları konusunda bilgi veren Özçimen, şunları kaydetti:
Özçimen, çalışma sonunda elde edilecek verilerin, hem literatüre hem de sonraki uzay misyonlarında geliştirilecek teknolojilere katkı sağlayacağını, sadece fizik bilimleri değil, canlı bilimleri üzerine çalışacak genç araştırmacılara da ilham kaynağı olacağını ifade etti.
Önceki uzay misyonlarında ılıman koşullarda yetişen farklı mikroalglerle yapılan çalışmaların mevcut olduğunu, kendi çalışmalarında ise ilk kez kutup mikroalglerinin uzayda bir deneyde kullanılacağını kaydeden Özçimen, "Proje ayrıca kutup mikroalglerinin uzayda farklı yöntemlerle üretiminin ve dünyada gerçekleştirilecek analizlerinin, ılıman bölge mikroalgleriyle karşılaştırılması yönünden de bir ilk. Ülkemiz için uzay bilim misyonu çalışmasında Antarktika mikroalglerinin kullanılmasıyla, yine ülkemiz için stratejik alanlardan birisi olan kutup çalışmalarının birlikte yürütülmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Didem Balkanlı Özçimen, sözlerini şöyle tamamladı: