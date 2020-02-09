Teknoloji Antarktikaya giden Türk Bilim Ekibini Bakan Varank uğurladı
BİLİM

Antarktika'ya giden Türk Bilim Ekibi'ni Bakan Varank uğurladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıktı. 24 kişiden olan heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından uğurlandı.

Haber Merkezi AA DHA
24 kişiden oluşan bilim heyeti, Antarktika'da 40 gün kalacak.
24 kişiden oluşan bilim heyeti, Antarktika'da 40 gün kalacak.

24 kişiden oluşan bilim heyetinin 40 gün sürecek olan Antarktika yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve bilim ekibi üyelerinin aileleri katıldı. Bu arada Antarktika'ya giden bilim ekibinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'ten baklava getirdi. Baklavalar, Bakan Varank tarafından misafirlere dağıtıldı. Törenin ardından bilim heyeti Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Antarktika yolcuğunun ilk durağı olan Sao Paulo'ya gitti.

DHA

Antarktika’ya çıkarma yapacaklar
HAYAT
Antarktika’ya çıkarma yapacaklar

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nihai hedefimiz danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. İşte bu hedefe ulaşmak için, sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere 2017'den bu yana çalışmalarımıza hız kazandırdık. Öncelikle, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi’ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolünü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede, literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra, birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor” dedi.

İHA

Antarktika’da bilim rekabeti
HAYAT
Antarktika’da bilim rekabeti

"Kıtada ev sahibi olmak istiyoruz"

Türkiye’nin Antarktika’da geçici bilim üssünün bulunduğunu hatırlatan Varank, şöyle devam etti: “Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz. Geçici üssümüz, 1 ay süreyle araştırmacılarımıza hizmet verecek. Sefer ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürütecek. Ayrıca sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA
Antarktika'ya gidecek ekipte, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer alıyor.

Toplam 15 projemiz var

  • Sefer koordinatörü Burcu Özsoy da "Toplamda 15 projemiz var. Çok çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra, bilim projelerini icra etmek üzere, Harita Genel Müdürlüğünden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kuvvetlerinden ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan katılımcılarımız da mevcut. 22 Türk, 2 yabancı araştırmacı olarak seferimiz yer alacak. Bu 15 projemizin genel örneklerinin toplanmasını, yer, canlı, fiziki bilimler gibi çok çeşitli başlıklar altında toplayabiliriz” dedi.

10 gün içinde temel atılacak

10 gün içinde temel atılacak
Cumurbaşkanlığı forsunu kullanıyorlar

Cumurbaşkanlığı forsunu kullanıyorlar

​Kredi kartı kullananlar yıllık aidat dolandırıcılığına dikkat.
3 ilde eğitime kar engeli

3 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
15 Haziran'a <br>kadar süreniz var

15 Haziran'a
kadar süreniz var

​Bankada unutulan paralarla ilgili önemli uyarı.
Ölüleri<br>mezarlardan çıkarıyorlar

Ölüleri
mezarlardan çıkarıyorlar

​Esed'in şebbihaları ele geçirdikleri bölgelerde mezarlıklara saldırdı.
DEAŞ'lılar<br>Esed'e katıldı

DEAŞ'lılar
Esed'e katıldı

​İranlı eski diplomat, rejim güçlerinin içindeki durumu anlattı.
Antarktika'ya Türk çıkarması

Antarktika'ya Türk çıkarması

​Bilim heyetini Bakan Varank uğurladı.
Obüs takviyesi

Obüs takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat sürüyor.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi.
Parçalara ayrılıyor

Parçalara ayrılıyor

Kırıma uğrayan uçağın enkazını kaldırılıyor.
Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin sözde barış planına tepki.
Kar altında araba avı

Kar altında araba avı

Uludağ'da tatilcilerin zor anları.
Türk milletinin gücüyüz

Türk milletinin gücüyüz

​MSB, Mehmetçiğin zorlu şartlarda yürüttüğü faaliyetleri paylaştı.
Suya düşen<br> araç buz tuttu

Suya düşen
araç buz tuttu

​Hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

Aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada.
Mardin'den<br> çok acı haber

Mardin'den
çok acı haber

​Anne ile 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetti.
Son 24 saatte<br> 89 can kaybı

Son 24 saatte
89 can kaybı

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 812'e çıktı.
Teslim olan PKK'lı, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı: Herkes bu çağrıyı duysun
Gündem

Teslim olan PKK'lı, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı: Herkes bu çağrıyı duysun

Hakkari'de 9 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (21), HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Terör örgütü PKK'yla geçirdiği sürede yaşadıklarını ailelere anlatan F.T., teröristlerin açlık ve susuzlukla savaştığını, tacizlerin yaşandığını, teslim olmak isteyenlere baskı yapıldığını söyledi. Terör örgütü mensuplarına teslim olmaları için çağrıda bulunan F.T "Dağdaki herkesin bu çağrıyı duymasını istiyorum. Herkes gelsin, silahı bıraksınlar artık. Orası köleliğin en kötü olan yeridir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çığda şehit düşen jandarma uzman onbaşı Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çığda şehit düşen jandarma uzman onbaşı Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde, "Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak" dedi.
Tayvanlı turistten ilginç koronavirüs önlemi
Gündem

Tayvanlı turistten ilginç koronavirüs önlemi

İstanbul Kadıköy vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı görenleri güldürdü. O anların videosu internette binlerce kez paylaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.