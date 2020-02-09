Antarktika'ya giden Türk Bilim Ekibi'ni Bakan Varank uğurladı

24 kişiden oluşan bilim heyetinin 40 gün sürecek olan Antarktika yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve bilim ekibi üyelerinin aileleri katıldı. Bu arada Antarktika'ya giden bilim ekibinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'ten baklava getirdi. Baklavalar, Bakan Varank tarafından misafirlere dağıtıldı. Törenin ardından bilim heyeti Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Antarktika yolcuğunun ilk durağı olan Sao Paulo'ya gitti.



DHA

HAYAT Antarktika’ya çıkarma yapacaklar

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nihai hedefimiz danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. İşte bu hedefe ulaşmak için, sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere 2017'den bu yana çalışmalarımıza hız kazandırdık. Öncelikle, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi’ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolünü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede, literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra, birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor” dedi.



İHA

HAYAT Antarktika’da bilim rekabeti

"Kıtada ev sahibi olmak istiyoruz"

Türkiye’nin Antarktika’da geçici bilim üssünün bulunduğunu hatırlatan Varank, şöyle devam etti: “Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz. Geçici üssümüz, 1 ay süreyle araştırmacılarımıza hizmet verecek. Sefer ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürütecek. Ayrıca sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

DHA Antarktika'ya gidecek ekipte, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer alıyor.

Toplam 15 projemiz var