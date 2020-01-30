Hayat Antarktikaya çıkarma yapacaklar
AKTÜEL

Antarktika’ya çıkarma yapacaklar

Türkiye’nin kutup çalışmaları TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile kurumsal bir yapı kazanırken, bu yıl ilk kez enstitü koordinasyonunda şubatta başlayacak 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde 24 katılımcı “beyaz kıta”da çalışmalar yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antarktika
Antarktika

ÖZSOY LİDERLİK EDECEK

Türkiye’nin Antarktika’daki çalışmalarını yürütecek Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) çalışmalarına başladı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında kurulan KARE’nin müdürü Türkiye’nin kıtaya daha önce düzenlediği seferlere liderlik eden Doç. Dr. Burcu Özsoy olurken, enstitünün yoğun mesai harcadığı ilk görevi de 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi oldu.

Burcu Özsoy

ULUSLARARASI TEMSİL

Yeni yapılanmayla kutup çalışmalarında ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda ivme kazanıldığını belirten Özsoy, “KARE, hiçbir ülkeye ait olmayan Antarktika kıtasıyla ilgili karar mekanizması niteliğindeki Antarktika Antlaşması çerçevesinde, Türkiye’nin danışman üye ülke olması için bilimsel ve siyasi çalışmaları sürdürecek ve uluslararası faaliyetlerde ülkemizin temsilini sağlayacak” dedi.

BİLİM ÜSSÜ OLMAK ŞART

Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde danışman ülke olabilmek için bazı teamüller ve yazılı kurallar olduğuna işaret eden Özsoy, uluslararası görünürlüğü yüksek bilimsel araştırmaların da yapılması gerektiğine dikkati çekti. Özsoy, bu tip yayınların ise belirli bir alanda uzun süreli gözlemler, ölçümlerle ortaya çıkarılabildiğini ifade ederek, “Yani bu şartı sağlamak için bilim üssü olması bir gereklilik” şeklinde konuştu.

Sefer 9 Şubat’ta

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat tarihinde İstanbul’dan hareketle başlayacağını duyurdu. Sakarya’da bir açılış törenine katılan Bakan Varank, kutup araştırmalarının dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tuttuğunu vurgulayarak, “Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan biri. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle iş birliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Arşiv

Eğitimler başlıyor

Özsoy, 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirdi. Eğitimlerin 30 Ocak’ta başlayacağı bilgisini veren Özsoy, “Seferde, 22’si Türk, 2’si yabancı olmak üzere toplam 24 katılımcı yer alacak. İkili iş birlikleri kapsamında da 2 bilim insanımız Belçika ve Polonya’nın kıtadaki üslerinde çalışmalar gerçekleştirecek” dedi. Bu yıl kıtada 15 bilimsel proje için çalışmaların gerçekleştirileceğini anlatan Özsoy, bu projelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ile Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’ndan katılımcıların da geçen yıl olduğu gibi bu seferde bulunarak çalışmalar yapacağını söyledi.

Yasal süreç tamamlandı

  • KARE’nin yasal olarak kurulma sürecinin tamamlandığını ifade eden Özsoy, enstitünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde çalışmalarına başladığını bildirdi. Özsoy, şunları kaydetti: “KARE, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını gözeterek, Arktik’e ve Antarktika’ya düzenli bilim seferleri yapmayı ve en önemlisi Türkiye’nin kutup bölgeleriyle ilgili karar mekanizmalarında yer alan bir ülke olmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesini hedefliyor.”

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