Teknoloji Apple güvenlik açığını kapatmak için harekete geçti iPhonelara acil güncelleme
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Apple güvenlik açığını kapatmak için harekete geçti: iPhone'lara acil güncelleme

Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlar için 'acil' bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güvenlik güncellemesinin, hackerların iMessage uygulaması üzerinden telefonlara kolaylıkla girmesini sağlayan İsrailli NSO Group tarafından üretilen Pegasus yazılımına karşı açığı kapatmak üzere servis edildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Apple güvenlik açığını kapatmak için harekete geçti: iPhonelara acil güncelleme
Fotoğraf: Arşiv

Apple kritik bir güvenlik zafiyetine yanıt vermek üzere yazılımını güncelledi. CNN'in haberine göre; bağımsız araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktiviste yönelik casusluk faaliyetinde kullanıldığını açıkladı.

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Yine İsrail, yine Pegasus

  • Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, bu açığın Şubat'tan bu yana kullanıldığını ifade ediyor. Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasusyazılımı bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirildi.

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Linke tıklamamak çözüm değil

Apple'ın bugün çıkardığı bu acil güncelleme iMessage uygulamasındaki açığı kapatıyor. Bu açık üzerinden hackerlar, bir kullanıcının telefonuna herhangi bir linke tıklamasa bile girebiliyor.

Apple'daki bu güvenlik açığı üzerinden hacklenen Suudi aktivist, kimliğinin gizli kalmasını istedi.

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