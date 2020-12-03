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Teknoloji Apple, iOS 142 ile birlikte FaceTime için 1080p desteğini duyurdu
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Apple, iOS 14.2 ile birlikte FaceTime için 1080p desteğini duyurdu

Apple, iOS 14.2 güncellemesiyle birlikte iPhone 8 ve daha güncel modeller için FaceTime'da 1080p desteğini aktif etti. Pandemi nedeniyle artan görüntülü görüşmeler bu tarz özelliklerle çok daha kaliteli hale geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 8
iPhone 8

Apple, Kasım başında iOS 14.2'yi dağıtmaya başladı. Ayrıca bu sürümle birlikte iPhone'lar için bir dizi yenilik duyurdu. Ancak bahsedilmeyen şey iPhone 8 ve daha sonra çıkan iPhone'lar için 1080p FaceTime görüşmeleri desteğiydi.

FaceTime üzerinden 1080p çözünürlükte görüntülü görüşme mümkün.

iOS 14.2 sürümüyle birlikte gelen yeni özellik, iPhone 8 ve sonrasında çıkan tüm iPhone'lar için FaceTime üzerinden 1080p çözünürlükte görüntülü görüşme yapmayı sağlıyor.

Az bilinen gerçek, Apple'ın iOS 14.2'nin piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra iPhone XR gibi cihazların teknik özellik sayfalarını sessizce güncellediğini bulan MacMagazine tarafından keşfedildi. Apple, piyasaya sürülmeden önce FaceTime HD (1080p) görüntülü görüşmeleri iPhone XR sayfalarında listelemiyordu. Ancak eklemeyi iOS 14.2'nin ilk çıkışından bir hafta sonra yaptı.

iPhone 8 ve daha yeni iPhone'larda artık FaceTime üzerinden 1080p görüntülü görüşme yapılabiliyor.

Apple'ın iPhone karşılaştırma aracına bakıldığında da Apple Wi-Fi üzerinden FaceTime HD'nin iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone SE dahil tüm modellerde mevcut olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu özellik iPhone 11 ve iPhone 12 serisini de kapsıyor elbette.

iPhone 12 ile 5G üzerinden de bu destek sunuluyor

Bu noktada iPhone 12 ailesinin tek avantajı hem Wi-Fi hem de 5G üzerinden bu desteği sağlıyor olması. Ancak diğer modeller tamamen Wi-Fi üzerinden 1080p çözünürlüğü destekliyor.

iOS 14.2 nasıl yüklenir?

Yeni sürümü yüklemek isteyenler Genel / Ayarlar / Yazılım Hakkında bölümüne gidip güncellemeleri kontrol edebilir ve iOS 14.2'ye yükseltme yapabilirler.

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