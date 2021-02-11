Teknoloji Apple otomobil üretimi için Nissan ile ortaklık yapılabilir
OTOMOBİL

Apple otomobil üretimi için Nissan ile ortaklık yapılabilir

Hyundai ya da Kia ile yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamasının ardından Apple'ın yeni gözdesi Nissan olabilir. Son bilgilere göre Japon otomobil üreticisiyle iş birliği yapılabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple
Apple

Apple'ın yıllardır Project Titan kapsamında tamamen elektrikli ve sürücüsüz bir otomobil üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta yeni pil teknolojileriyle birlikte şirketin birkaç sene içinde üretime geçmeye başlayacağı da belirtiliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Hyundai ve Kia tarafında çeşitli iş birlikleri konuşuluyordu. Ama daha sonradan iki üreticiyle de görüşmelerin sonuçlanmadığı yönünde bilgiler geldi. Bugün gelinen noktada ise Apple otomobil üretimi için Nissan da aday gösteriliyor.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, konuyla alakalı yöneltilen bir soruya da ılımlı cevap veriyor.
Deneyimli şirketlerle çalışmamız gerekiyor.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, yeni katıldığı bir konferansta Apple ile iş birliği konusunda yönlendirilen bir soruya, ılımlı bir cevap verdi. Yani potansiyel ortaklık konusunda yöneltilen soruya, 'deneyimli şirketlerle çalışmamız gerekiyor; yeni girişimlerde bulunmamız şart.' şeklinde yanıtladı.

Şimdilik Nissan ile masaya oturulmuş değil. Ya da bu yönde herhangi bir bilgi yok. Ancak iki şirketin arka planda çeşitli görüşmeler yaptığı biliniyor. Aslında Apple birçok farklı otomobil üreticisiyle yakın temas kuruyor. Bu kez Nissan ile önemli bir adım atılabilir gibi görünüyor.

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