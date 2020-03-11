Apple'ın 'iPhone Temizleme' kılavuzuna 'koronavirüs' ayarı

Dünya genelinde koronavirüsün (COVID-19) yayılma olasılığını azaltmak sık sık el yıkama uyarısı yapılırken, kişilerin ellerinin en çok temas ettiği noktalardan biri olan cep telefonlarının temizliği de giderek önem kazanıyor. Yapılan çalışmaların korona virüsünün bazı tiplerinin yaklaşık 9 gün boyunca cam ve plastik yüzeylerde hayatta kalma yeteneğine sahip olduğunu göstermesi üzerine Apple da harekete geçti. ABD’li şirket, salgına bağlı artan hijyen hassasiyetiyle birlikte iPhone başta olmak üzere “Apple Ürünlerini Temizleme” kılavuzunu gözden geçirdi.

FOTOĞRAF 12 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanıcam. Herkesin önlemini almasını istiyorum diye konuştu. İstanbul'da vatandaşlardan toplu ulaşımda maskeli önlem Türkiye'de ilk koronavirüs vakasnın tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

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Dezenfekte mendiller kullanın

Bu kapsamda Apple, kullanıcıların iPhone'ları ve diğer ürünlerinin cam donanımlarını temizlemek için ev dezenfektan mendilleri kullanması gerekip gerekmediğine ilişkin ayarını değiştirdi. The Wall Street Journal’ın haberine göre ürün temizleme kılavuzunu güncelleyen şirket, iPhone’ları temizlemek için clorox içeren veya izopropil alkol ile ıslatılmış dezenfekte mendillerin kullanılabileceğini duyurdu.

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Daha önce “Temizlik ürünleri kullanmayın” uyarısı yapan Apple’ın güncellenen kılavuzunda, şu farklılık dikkat çekti:

“Apple ürünümde dezenfektan kullanmak uygun mudur? Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak, Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini nazikçe silebilirsiniz.”

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Apple’ın kullanıcı kılavuzunda daha önce iPhone'larda parmak izine dayanıklı oleofobik (yağ tutmayan) kaplama bulunduğu ve temizlik ürünleri ve aşındırıcı malzemelerin bu kaplamayı azaltıp, iPhone'ları çizebileceği belirtiliyordu. Şirket bu nedenle iPhone’ları temizlerken, sözkonusu temizlik ürünlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyordu.

Apple, iPhone’larını temizlemek isteyen kullanıcıların şu yönergeleri izlemesi gerektiğinin altını çiziyor:

- Tüm kabloları çıkarın ve iPhone'unuzu kapatın.

- Yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez (örneğin, lens temizleme bezi) kullanın.

- Malzeme kalıntısı hâlâ çıkmadıysa yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle ve ılık sabunlu suyla silin.

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- Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak, ekran, klavye veya diğer dış yüzeyleri nazikçe silebilirsiniz.

- Açıklıkları neme maruz bırakmayın. Basınçlı hava kullanmayın.

- Aerosol spreyler, çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. Temizleyicileri doğrudan ürüne püskürtmeyin.