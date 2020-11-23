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Teknoloji ASELSANdan Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni haberleşme altyapısı
BİLİM

ASELSAN'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni haberleşme altyapısı

ASELSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği Geniş Bant Dalga Şekli’ne ilişkin çalışmalar tamamlandı. Geniş Bant Dalga Şekli, aynı anda ses ve veri çevrimlerinin birleştirilmesini mümkün kılarak taktik sahada ihtiyaç duyulan telsiz sayısı ile frekans bandı ihtiyacını ciddi oranda azaltıyor.

Haber Merkezi AA
Geniş Bant Dalga Şekli’nin kabul testleri başarıyla sonuçlandırıldı.
Geniş Bant Dalga Şekli’nin kabul testleri başarıyla sonuçlandırıldı.

ASELSAN, askeri platformlarda çalışan kullanıcıların çeşitli haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için güncel standartlara uyumlu şekilde askeri haberleşme sistemleri tasarlıyor. Şirket, 1980'li yılların başlarından itibaren askeri kurumların telsiz ve haberleşme ihtiyaçlarını giderecek sistem çözümleri geliştiriyor.

Bugüne kadar oluşturduğu tecrübe ve güncel teknolojik imkanları birleştiren ASELSAN, yeni çözümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan ve geliştirme projesi kapsamında tasarımı tamamlanan Geniş Bant Dalga Şekli’nin kabul testleri başarıyla gerçekleştirildi.

AA

Geniş Bant Dalga Şekli, kendi kendine kurulan ve iyileşen MANET (Mobile Ad-Hoc Network) yapı sunuyor.

Aynı anda ses, video ve yüksek hızlı veri haberleşmesi yapabilen, otomatik röleleme yeteneğine sahip Geniş Bant Dalga Şekli, frekans atlamalı, uçtan uca kriptolu bir IP ağı olarak görev yapıyor.

Geniş Bant Dalga Şekli, aynı anda ses ve veri çevrimlerinin birleştirilmesini mümkün kılarak taktik sahada ihtiyaç duyulan telsiz sayısı ile frekans bandı ihtiyacını ciddi oranda azaltıyor.

Geniş Bant Dalga Şekli ile IP tabanlı haberleşme desteklenirken tek çevrimde 150 kullanıcıya kadar hizmet verilecek, veriler farklı çevrimler arasında ek teçhizat kullanılmadan otomatik olarak aktarılacak, uçtan uca kriptolama ve yüksek frekans atlama hızıyla elektronik harbe karşı korunma imkanı sağlanacak.

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