Teknoloji AssisTT tüm dünyada Harika bir iş yeri şirketi olarak anılacak
MOBİL

AssisTT tüm dünyada 'Harika bir iş yeri' şirketi olarak anılacak

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından yapılan çalışma sonucunda “Great Place to Work 2020 (Harika bir iş yeri)” Sertifikası almaya hak kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AssisTT, uluslararası öneme sahip “Great Place to Work” sertifikasını aldı.
AssisTT, uluslararası öneme sahip “Great Place to Work” sertifikasını aldı.

2020 stratejik öncelikleri arasında yer alan “çalışan bağlılığı ve mutluluğu” konusunda uygulamalarını hayata geçiren Türk Telekom iştiraki AssisTT, 6.700 çalışanının katıldığı güven endeksi araştırması sonucunda “Great Place to Work” sertifikasını aldı. Great Place to Work Enstitüsü ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında şirketlerini takım ruhu, saygı, hakkaniyet gibi alt alanlarda değerlendiren çalışanlar, güven endeksinde yüksek puanlama yaparak şirketlerine Great Place to Work Certified unvanını kazandırdılar.

Son dönemde Liderler Okulu, Çağrı Merkezi Okulu, Önce Sen Çünkü Motivasyon Programları, Petek Kariyer Yönetimi Sistemi, İşteBu Anlık Ödüllendirme ve İşe Alım Dijital Yorum gibi çalışan ve aday nezdinde pek çok yeni İnsan Kaynakları uygulamasını hayata geçiren AssisTT, çağrı merkezi sektöründe ilklere imza atmaya ve yenilikleri getirmeye devam ediyor.

Çalışan Deneyimi, Müşteri Deneyimi ve Teknoloji

  • AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, bu yıl için 3 önemli stratejik öncelik belirlediklerini, bunların en başında çalışan bağlılığı ve mutluluğu geldiğini belirtti. Haktan Saran açıklamasını şöyle sürdürdü: “13 binin üzerindeki çalışanımızla 22 şehirde bir yandan ülkemiz insanına hizmet ederken bir yandan da istihdama önemli katkılar sağlıyoruz. Tüm çalışmalarda en önemli değerimiz insan ve insana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Başarı ekip işi ve birlikte başarıyoruz.”

AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi de konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: “AssisTT son bir yılda çalışan deneyimine odaklandı ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile tüm çalışanlarımıza dokunduk. Great Place to Work 2020 sertifikasyonunu almamız da çalışanlarımızın şirkete inancının ve güveninin bir göstergesi. AssisTT Ailesi olarak çalışan deneyimi, müşteri deneyimi ve teknolojiye yatırım yaparak insanımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Çağrı merkezi sektörü için önemi büyük

  • Uluslarararası düzeyde faaliyet gösteren Great Place to Work® Enstitüsü, her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Enstitü aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri ödüllendiriyor ve Great Place to Work® olan şirketleri sertifikalandırarak kamuoyu ile paylaşıyor.
Dünyanın dört bir yanına yayıldı

Dünyanın
dört bir yanına yayıldı

​Hastahaneler, sokaklar,... En dikkat çeken fotoğraflar.
Bir günde en fazla ölüm!

Bir günde en fazla ölüm!

Koronavirüs İtalya'ya en ağır gününü yaşattı.
Dünya yıldızına koronavirüs testi

Dünya yıldızına
koronavirüs testi

Fransa'dan dünya futbolunu korkutan haber.
İngiltere şokta

İngiltere şokta

​2 ayda 14 eski asker intihar etti.
Engin Özkoç'a şok!

Engin Özkoç'a şok!

​CHP'li gençlerden kınama: Sakaryamıza yakışmıyor.
Fitre miktarı <br>belli oldu

Fitre miktarı
belli oldu

​Diyanet, fıtır sadakası miktarını açıkladı.

Okullar tatil <br>edilecek mi?

Okullar tatil
edilecek mi?

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Şevket Kazan'a veda

Şevket Kazan'a veda

Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.
Akaryakıttan sonra<br>bir güzel haber daha

Akaryakıttan sonra
bir güzel haber daha

​Sondaj vurulan iki kuyuda daha doğalgaz bulundu.
Elçinin elini <br>uzattığı o an

Elçinin elini
uzattığı o an

Erdoğan koronavirüs tedbirinden taviz vermiyor.
Salgın olma<br>ihtimali çok yüksek

Salgın olma
ihtimali çok yüksek

​Bakan Koca 'Henüz tespit edilmedi' dedi ve ekledi...
ABD 'S-400<br>sözü' istedi

ABD 'S-400
sözü' istedi

"ABD tarafı Patriot alımı konusunda epey yumuşadı."
Milli maçlar seyircisiz

Milli maçlar seyircisiz

A ​​Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli.
Microsoft algı peşinde

Microsoft algı peşinde

​Varsayılan sayfa 'msn.com' üzerinden hükümeti hedef alıyor.
Savaş suçu işlediler

Savaş suçu işlediler

​Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti.
Yerli otoda<br>büyük gün

Yerli otoda
büyük gün

​Perşembe günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.