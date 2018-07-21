Teknoloji Aston Martinden yeni uçan otomobil
BİLİM

Aston Martin’den 320 km hız yapabilen Volante Vision Konsept!

Aston Martin’den yeni uçan otomobil

Aston Martin, yeni uçan araba tasarımı Volante Vision konsept modelini tanıttı. Saatte 320 km hıza ulaşabilen Aston Martin Volante Vision, dikey kalkış ve iniş yeteneklerine sahip. Hibrit motorla donatılan Aston Martin Volante, çevre dostu araç olması planlanıyor. İşte Aston Martin Volante Vision ile ilgili tüm detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aston Martin Volante Vision
Aston Martin Volante Vision

İngiliz lüks marka Aston Martin, Londra’da düzenlenen dünyanın en önemli havacılık fuarlarından biri olan Farnborough Air Show’da yeni uçan aracı Aston Martin Volante Vision konsept modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Henüz konsept aşamasında olan Aston Martin Volante Vision, gücünü Rolls-Royce’un geliştireceği hibrid motordan alacak.

  • Aston Martin Pazarlama Direktörü Simon Sproule basın mensuplarına verdiği demeçte, “İngiltere’nin büyükşehirlerinden olan Birmingham’ın merkezinden yaklaşık 30 dakika içinde Londra’nın merkezine gidebilirsiniz” dedi.

Aston Martin Volante Vision yapay zeka destekli olacak

Aston Martin, yapay zeka destekli otonom yetenekler de dahil olmak üzere konsept aracı geliştirmek için Cranfield Üniversitesi Havacılık Çözümleri birimi ve İngiliz otomobil ve jet motoru üreticisi Rolls-Royce ile ortalık kurduğunu açıkladı. Aston Martin Volante Vision aynı anda 3 kişinin yolculuk yapabileceği şekilde tasarlandı.

Aston Martin, yeni Volante Vision için "göklere yönelik spor otomobil" tanımını yapıyor. Aston Martin Volante Vision daha çok taksi amacıyla şehir içi ulaşımda kullanılması düşünülüyor. Bu sayede yolculuk sürelerinin kısalması, hava kirliliğinin ve trafik sıkışıklığının azalması hedefleniyor.

Aston Martin, yeni uçan aracını önümüzdeki 10 yıl içerisinde seri üretime geçirmeyi planlıyor.

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