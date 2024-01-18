Bakan Kacır 'Gurur duy Türkiye' diyerek duyurdu: Milli roket sistemlerimizle kendimize ait bir uzay limanı kuracağız

'Sadece 3 ülkenin insanlı uzay görevleri gerçekleştirme yeteneği var'
Bu misyonda Türk astronotun yalnız olmayacağını, İtalya'dan ve Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla İsveç'ten astronotların da aynı uzay aracıyla yolculukta olacağını söyleyen Kacır, "Bugüne dek 40'tan fazla milletten astronotlar uzay yolculuklarına katılmış. Biz, yıllık bilimsel yayın sayısı 20 yılda 9 bin 5'ten 48 bin 619'a yükselen bilim ve araştırma ekosistemimiz için bu bilim misyonunu gerçekleştirmenin çok anlamlı ve doğru olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki yetkin bilim insanlarımız ülkemizde en ileri araştırma imkanına sahip olduklarında çok daha büyük işlere imza atacaklardır. Belki bazılarımız, bu misyonun neden kendi roketimizle kendimize ait ya da ortağı olduğumuz bir uzay istasyonuna yapılmadığını sorgulayabilirler. Bugüne dek, 40'tan fazla milletten 600'e yakın astronot uzaya gitmişken, sadece 3 ülkenin insanlı uzay görevleri gerçekleştirme yeteneği var. Kendi uydularını uzaya gönderme kabiliyetine sahip pek çok ülkenin dahi insanlı uzay görevleri gerçekleştirme kapasiteleri henüz yok. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de 15 ülke ve 5 uzay ajansı tarafından kurulurken Türkiye, bu istasyonun paydaşı olmamış, zaten o tarihte maalesef bir uzay ajansımız da yokmuş. Bu, bizim bu yarışta olmayacağımız anlamına elbette gelmez. Bir yandan roket teknolojisinde Roketsan, Delta-V, TÜBİTAK SAGE gibi kurumlarımızla çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da insanlı uzay görevlerine tıpkı pek çok ülkenin yaptığı gibi başlamak, yapmamız gereken işlerden biri" ifadelerini kullandı.