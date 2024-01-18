Bakan Kacır 'Gurur duy Türkiye' diyerek duyurdu: Milli roket sistemlerimizle kendimize ait bir uzay limanı kuracağız

"Millet olmak, acıda ve kederde olduğu gibi, sevinçte, heyecanda ve gururda da bir ve beraber olabilmektir. Türkiye, Milli Uzay Programı ile bir ilki daha gerçekleştiriyor. İlk kez bir Türk vatandaşımız Uzay Bilim Misyonunu gerçekleştirmek üzere uzay yolculuğuna çıkıyor. İlk Türk Astronotumuz Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonunda 14 gün boyunca yürüteceği Bilim Misyonu kapsamında, uzay görevleri için mikroalg yaşam destek ünitelerinden mikro yer çekiminin insan solunum sistemine etkilerine, yeni nesil alaşımlar geliştirmeden mikro yer çekiminde bitkilerde gen düzenleme verimliliğine, Türk Bilim İnsanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Bu misyonun amaçları; Türk bilim insanlarına dünyadaki mevcut çalışmaların ötesine geçen araştırma imkanları sunmak, gelecekte devam edecek insanlı uzay araştırmaları ve keşifleri için tecrübe kazanmak, 0-21 yaş arasındaki 27 milyon çocuk ve gencimi başta olmak üzere toplum için ilham kaynağı olmak, bilimi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, teknolojiyi milletçe daha fazla sahiplenmemizi sağlamak"

"Millet olmak, acıda ve kederde olduğu gibi, sevinçte, heyecanda ve gururda da bir ve beraber olabilmektir. Türkiye, Milli Uzay Programı ile bir ilki daha gerçekleştiriyor. İlk kez bir Türk vatandaşımız Uzay Bilim Misyonunu gerçekleştirmek üzere uzay yolculuğuna çıkıyor. İlk Türk Astronotumuz Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonunda 14 gün boyunca yürüteceği Bilim Misyonu kapsamında, uzay görevleri için mikroalg yaşam destek ünitelerinden mikro yer çekiminin insan solunum sistemine etkilerine, yeni nesil alaşımlar geliştirmeden mikro yer çekiminde bitkilerde gen düzenleme verimliliğine, Türk Bilim İnsanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Bu misyonun amaçları; Türk bilim insanlarına dünyadaki mevcut çalışmaların ötesine geçen araştırma imkanları sunmak, gelecekte devam edecek insanlı uzay araştırmaları ve keşifleri için tecrübe kazanmak, 0-21 yaş arasındaki 27 milyon çocuk ve gencimi başta olmak üzere toplum için ilham kaynağı olmak, bilimi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, teknolojiyi milletçe daha fazla sahiplenmemizi sağlamak"

Bu misyonda Türk astronotun yalnız olmayacağını, İtalya'dan ve Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla İsveç'ten astronotların da aynı uzay aracıyla yolculukta olacağını söyleyen Kacır, "Bugüne dek 40'tan fazla milletten astronotlar uzay yolculuklarına katılmış. Biz, yıllık bilimsel yayın sayısı 20 yılda 9 bin 5'ten 48 bin 619'a yükselen bilim ve araştırma ekosistemimiz için bu bilim misyonunu gerçekleştirmenin çok anlamlı ve doğru olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki yetkin bilim insanlarımız ülkemizde en ileri araştırma imkanına sahip olduklarında çok daha büyük işlere imza atacaklardır. Belki bazılarımız, bu misyonun neden kendi roketimizle kendimize ait ya da ortağı olduğumuz bir uzay istasyonuna yapılmadığını sorgulayabilirler. Bugüne dek, 40'tan fazla milletten 600'e yakın astronot uzaya gitmişken, sadece 3 ülkenin insanlı uzay görevleri gerçekleştirme yeteneği var. Kendi uydularını uzaya gönderme kabiliyetine sahip pek çok ülkenin dahi insanlı uzay görevleri gerçekleştirme kapasiteleri henüz yok. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de 15 ülke ve 5 uzay ajansı tarafından kurulurken Türkiye, bu istasyonun paydaşı olmamış, zaten o tarihte maalesef bir uzay ajansımız da yokmuş. Bu, bizim bu yarışta olmayacağımız anlamına elbette gelmez. Bir yandan roket teknolojisinde Roketsan, Delta-V, TÜBİTAK SAGE gibi kurumlarımızla çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da insanlı uzay görevlerine tıpkı pek çok ülkenin yaptığı gibi başlamak, yapmamız gereken işlerden biri" ifadelerini kullandı.