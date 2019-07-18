Benzin emisyonunu yarıya düşürecek sistem geliştirildi

Otomotiv dünyasında adı sıkça duyulan dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden Delphi Technologies, 2019 Viyana Motor Sempozyumu’nda tanıttığı yeni teknolojisiyle çevre dostu ürünü ile dikkat çekiyor. Şirket; benzinli araçlar için geliştirdiği yakıt enjeksiyon sistemi GDi teknolojisinin son versiyonu 500 bar GDi ile partikül emisyonunu yarı yarıya düşürdü. Motorlarda fiziksel değişiklik gerektirmeden entegre edilecek sistem; 2022 yılından itibaren kullanılabilecek.

Yapılan bilgilendirmede; 2016 yılının sonunda Delphi Technologies tarafından devreye alınan ve çoğu uygulama için motor modifikasyonu gerektirmeyen 350 bar GDi sistemi, 200 barlık sistemlere kıyasla egzoz partiküllerini yüzde 70’e kadar azaltıyordu. Yeni 500 bar GDi sistemi ise 350 barlık sistemin yerine uygulanıyor ve emisyonları yüzde 50 daha fazla azaltıyor. Yakıt tasarrufuna katkı da sağlayan 500 bar GDi, mevcut motorlara yüksek maliyetli değişiklikler yapmaya gerek olmadan uygulanabiliyor. Multec 16 enjektör, pompa, dövme demir kanalları ve uygun yazılımlar gibi tüm sistem bileşenleri tamamlanan 500 bar GDi yakıt enjeksiyon sistemi, motorlarda fiziksel değişiklik gerektirmeden 2022 yılından itibaren kullanılabilecek.

Önemli oranda partikül azalımı



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Delphi Technologies Benzinli Sistemler Mühendisi Walter Piock, 500 bar GDi’nin emisyonları önemli oranda azalttığını ifade ederek şu bilgileri verdi: "Otomotiv dünyası, enjeksiyon basıncının 500 bara yükseltilmesiyle motor partiküllerinin önemli oranda azalacağını ve CO2 (karbondioksit) emisyonlarıyla yakıt tüketiminin de düşeceğini uzun zaman önce kabul etmişti. Bununla birlikte enjeksiyon basıncını artırırken yaşanan en büyük zorluk ise pompa üzerindeki yükü artırmadan, söz konusu enjeksiyon basınçlarına ulaşmaktır. GDI pompası, motorların çoğunda kam mili üzerinden tahrik edildiğinden, geleneksel yaklaşımlar kam mili mekanizmasının masraflı bir şekilde yeniden tasarlanmasını ve güçlendirilmesini gerektiriyor. Artık motor tasarımcıları, yeni sistem sayesinde, mevcut eksantrik mili tahrik sistemi üzerinde yüksek maliyetli değişiklikler yapmadan 500 bar enjeksiyon basıncından faydalanabilecek. GFP3 500 bar pompamızı bazı uygulamalarda kullanmak için, yenilikçi bir sızdırmazlık sistemi geliştirdik ve tahrik mekanizmasındaki yüklerin artmasını önleyen küçük çaplı bir piston tasarladık".