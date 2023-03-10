|
Reklam
Reklam
Teknoloji

Bilim insanlarından yeni keşif: Elektriği havadan üretmek

Avustralyalı bir grup bilim insanı, havayı elektriğe dönüştürebilen ve neredeyse sınırsız bir temiz enerji kaynağının kilidini açan bir enzim keşfinde bulundu. Bulunan enzimin ilk uygulamaları arasında ise, güneş enerjisiyle çalışan cihazlara alternatif olarak havayla çalışan küçük cihazların bulunduğu belirtildi.

10:04 . 10/03/2023 Cuma
Diğer
Arşiv

Arşiv

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Monash Üniversitesi'nden bir ekip, toprak bakterisinden hidrojen tüketen bir enzimin, atmosferi bir enerji kaynağı olarak kullanarak elektrik akımı üretebildiğini buldu.


Independent'ın haberine göre Monash Üniversitesi Biyotıp Keşif Enstitüsü'nden Profesör Chris Greening, "Antarktika toprakları, volkanik kraterler ve okyanusun derinliklerinde yaşayanlar da dahil, bakterilerin büyümek ve hayatta kalabilmek için havadaki hidrojeni enerji kaynağı olarak kullanabildiğini bir süredir biliyoruz" dedi.


Keşif, çarşamba günü Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan "Structural basis for bacterial energy extraction from atmospheric hydrogen" (Atmosferik hidrojenden bakteriyel enerji elde etmenin yapısal temeli) başlıklı bir makalede detaylandırıldı.


Araştırmacılara göre, Huc adı verilen enzimin "şaşırtıcı derecede istikrarlı" ve "havadan enerji" üretmede epey etkili olduğu kanıtlandı.


Deneyler, saflaştırılmış Huc'ı uzun süre donma seviyesinde veya 80 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda elektrik üretme gücünü kaybetmeden depolamanın mümkün olduğunu ortaya koydu.


"Doğal pil" enzimi Huc'ın ilk uygulamaları arasında, güneş enerjisiyle çalışan cihazlara alternatif olarak havayla çalışan küçük cihazlar bulunuyor.


Türk ve Japon bilim insanları Marmara fayının özelliklerini araştırıyor 
Türk ve Japon bilim insanları Marmara fayının özelliklerini araştırıyor 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını inceliyor. Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Özener, "Gemiler ile fayın lokasyonları haritalanıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar da bunların üzerine veri toplamak. Marmara Denizi'nin bin 200 metre dibinde olan cihazlarımız var. Cihazları atıyoruz 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu" dedi.


#elektrik
#hava
#üretim
#Monash Üniversitesi
#bilim insanları
1 saat önce
default-profile-img
Bilim insanlarından yeni keşif: Elektriği havadan üretmek
10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu
Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor
ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı
Gelin adayına nişanında ağlatan sürpriz: Vefat eden babasıyla birlikte resmettiler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.