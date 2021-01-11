Teknoloji BiPe 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı Milyonlar BiPi tercih etti
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BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı: Milyonlar BiP’i tercih etti

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’e son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklendi. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda BiP’in kullanıcı verileri, Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tutuluyor.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye’nin günden güne büyüyen iletişim ve yaşam platformu BiP’e, son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı. Birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında fark yaratan BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.

  • Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkânı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP’in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.

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Ataç Tansuğ: İzinsiz hiçbir veriyi almıyoruz

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP’i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Tansuğ, “Turkcell mühendislerinin 2013 yılından beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. BiP’te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz. Bu tarzdaki uygulamalarda önemli olan hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin kullanıcılardan onayları dahilinde alınması, işlenmesi ve hizmetin sunulması için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasıdır. Örneğin bir iletişim uygulaması olan BiP kullanıcılarına arama ve mesajlaşma hizmetlerini sunabilmek için rehbere erişim izni talep etmektedir” diye konuştu.

  • BiP’te izinsiz hiçbir veriyi almadıklarını, işlemediklerini ve paylaşmadıklarını vurgulayan Tansuğ, “Bu konuda tüm kullanıcılarımızın içi rahat olabilir. 192 ülkedeki kullanıcılarımız arasında da hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dinliyor, talepleri konusunda çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Dolayısıyla düzeltilmesi gereken bir şey varsa elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

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Tüm bilgiler BiP’te güvende

BiP’in verileri Turkcell’in İstanbul ve Ankara’daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP’te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor.

  • BiP’teki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor.

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BiP her geçen gün gelişiyor

BiP, rakiplerinde olmayan üstün özellikler ile global mecralarda rekabet ederken, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun geliştirilen özellikleriyle de fark yaratıyor. Örneğin, keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor.

  • BiP uygulamasının Acil Durum özelliği ile kullanıcılar afet durumlarında, durum bilgilerini ve konumlarını network kesintisi olsa bile tek tuşla hem BiP üzerinden ile kesintisiz iletişim sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılıyor. BiP, kullanıcılarının gelen mesajları çevrilmiş olarak görüntülemelerini sağlıyor ve gönderdikleri mesajları anlık olarak çeviriyor. BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.

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