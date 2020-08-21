BMW E90 ve F30 kapı kolu erime sorunu kullanıcıları isyan ettirdi

Türkiye’de C ve D segmentinde önemli satış rakamları elde eden BMW, yaşanan sorunlar nedeniyle müşterilerinin tepkisini topluyor.
BMW E90 ve F30 kasada kapı kolları eriyor
BMW E90 ve F30 kasa kodunu taşıyan 3 serisinde, pek çok kullanıcı benzer bir sorunu yaşadı.
Boya kalkması ve yıpranma oluyor
Özellikle sıcak bölgelerde araçlarını kullanan sürücüler, iç kapı kollarında aşırı yıpranmadan şikayetçi. Kısa zamanda boyası kalkan, plastik özelliği kaybolan hatta incelen kapı kolları lüks aracın iç kozmetiğine gölge düşüren görüntü oluşturuyor.
BMW'ye şikayet yağıyor
Konuyla ilgili çok sayıda araç sahibi BMW markasına şikayetini iletirken, henüz kalıcı bir çözüm sağlanmış değil.
- Kapı kolu değişiminin maliyeti nedeniyle kullanıcıların birçoğu kaplama, boyama gibi tamir yöntemlerini tercih ediyor.