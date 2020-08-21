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Teknoloji BMW E90 ve F30 kapı kolu erime sorunu kullanıcıları isyan ettirdi
OTOMOBİL

BMW E90 ve F30 kapı kolu erime sorunu kullanıcıları isyan ettirdi

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BMW, son serilerinde kullanıcılardan şikayet topluyor. Markanın E90 ve F30 kasa kodunu taşıyan 3 serisinde kapı kolu erimesi sorunu BMW’ye iletilmesine rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadı. Araç sahipleri söz konusu sorunu kaplama yoluyla tamir yoluna gidiyor.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
BMW F30
BMW F30

Türkiye’de C ve D segmentinde önemli satış rakamları elde eden BMW, yaşanan sorunlar nedeniyle müşterilerinin tepkisini topluyor.

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BMW E90 ve F30 kasada kapı kolları eriyor

BMW E90 ve F30 kasa kodunu taşıyan 3 serisinde, pek çok kullanıcı benzer bir sorunu yaşadı.

BMW E90'a ait eriyen kapı kolu.

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Boya kalkması ve yıpranma oluyor

Özellikle sıcak bölgelerde araçlarını kullanan sürücüler, iç kapı kollarında aşırı yıpranmadan şikayetçi. Kısa zamanda boyası kalkan, plastik özelliği kaybolan hatta incelen kapı kolları lüks aracın iç kozmetiğine gölge düşüren görüntü oluşturuyor.

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BMW F30'a ait eriyen kapı kolu.

BMW'ye şikayet yağıyor

Konuyla ilgili çok sayıda araç sahibi BMW markasına şikayetini iletirken, henüz kalıcı bir çözüm sağlanmış değil.

BMW E90'a ait eriyen kapı kolu.
  • Kapı kolu değişiminin maliyeti nedeniyle kullanıcıların birçoğu kaplama, boyama gibi tamir yöntemlerini tercih ediyor.
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