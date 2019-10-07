Ekonomi Yeni BMW 3 iddialı geldi
OTOMOTİV

Yeni BMW 3 iddialı geldi

BMW 3 Serisi’nin 7’nci neslini temsil eden, G20 gövde kodlu modeli, önemli ölçüde geliştirilen sportif becerileri ve yenilenen tasarım dilinin yanı sıra ileri sürücü destek ve bilgi-eğlence teknolojileriyle sınıfında standartları yeniden belirliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BMW 3
BMW 3

BMW’nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli modeli olarak görülen BMW 3 Serisi’nin yeni nesliyle iddiasını daha da artırdığını söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Yeni BMW 3 Serisi, tasarımı ve sahip olduğu teknolojik özellikler ile BMW’nin gelmiş olduğu son noktayı temsil eden en önemli model olarak dikkat çekiyor” dedi.

3 AYDA 2 BİN ADET SATACAK

Tüm dünyada BMW satışlarının yüzde 25’ini BMW 3 Serisi’nin oluşturduğunu belirten Hakan Tiftik, “Eylül ayından itibaren satışına başladığımız BMW 3 Serisi ülkemizde de yine büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çok kısa bir sürede yüksek bir talep gördü. Bu yıl Temmuz ayından bu yana 750 adetlik satış gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 2 bin adet Yeni BMW 3 Serisi satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye’de 337 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye’de BMW yalnızca 320i motor seçeneğine sahip.

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