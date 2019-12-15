Ekonomi BMWyi güvensiz ilan ederiz
DÜNYA EKONOMİSİ

BMW’yi güvensiz ilan ederiz

Almanya, Çinli Huawei’nin 5G ihalelerine katılmasına engel olmak için yasa hazırlıyor. Pekin’in cevabı gecikmedi. Çin’in Berlin Büyükelçisi Ken Wu, Daimler ve BMW’nin araç satışlarının üçte birini Çin’e yaptığını hatırlatarak, “Biz de onları güvensiz ilan edebiliriz” tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BMW
BMW

Almanya’da Çin merkezli Huawei’nin 5G ihalelere katılmasına engel olmaya yönelik yasa tasarının parlamentoya sunulması sonrası, Pekin’den Alman ekonomosine darbe vuracak bir tehdit geldi. Çin’in Berlin Büyükelçisi, karar karşısında Pekin’in boş durmayacağını belirterek, Almanya’nın otomobil ihracatının dörtte birini Çin’e yaptığını hatırlattı.

‘PEKİN KAYITSIZ KALMAZ’

Ken Wu

Handelsblatt Endüstriyel Zirvesi’ne katılan Çin’in Berlin Büyükelçisi Ken Wu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Partisi CDU ve koalisyon ortağı SPD tarafından parlamentoya sunulan yasa tasarısına değinen Wu, “Çin hükümeti, Çinli şirketlerin, Almanya’da ayrım gözetilmeden diğer şirketler ile aynı muameleyi görmeyi önemsiyor. Eğer Alman hükümeti, Huawei’yi Alman pazarından dışlayacak bir adım atarsa bunun sonuçları olacaktır” dedi. Wu, Çin hükümetinin bu duruma kayıtsız kalmayacağını belirtti.

DÖRTTE BİRİ ALMAN MALI

“Görüyorsunuz, geçen sene Çin’e satılan 28 milyon aracın 7 milyonu Alman yapımıydı. Bunları güvensiz ilan edebilir miyiz” sorusunu yönelten Çin büyükelçi, Almanya’yı üstü kapalı tehdit etti. Alman araç üreticilerinin çoğu için Çin pazarı en önemli pazar olarak kabul ediliyor. 2018’de Çin’e satılan araçların dörtte birini Alman menşeili araçlar oluşturuyor. Mercedes’in üreticisi Daimler ve BMW’nin toplam araç satışlarının üçte birini Çin’e yaptığı biliniyor.

TASARININ HEDEFİ HUAWEİ

CDU ve SPD tarafından Alman Parlamentosuna sunulan tasarıda, “güvenilir olmayan” 5G hizmet sağlayıcılarının “merkezi ve ikincil network ihalelerine” katılmasının yasaklanması teklif edilmişti. Yasa tasarısında Huawei adı direkt geçmese de, yasanın Çin’li teknoloji şirketini hedef alacak şekilde dizayn edildiği değerlendiriliyor.

WASHINGTON’DAN YOĞUN BASKI

ABD yönetimi, başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine, 5G ihalelerinde Huawei’yi dışlamalarına yönelik yoğun baskı yapıyor. Washington, son olarak Aralık ayı başında Avrupa Birliği İletişim Bakanları ile “Çin’in 5G teknolojisinin riskleri ve güvenlik önlemleri” başlıklı bir toplantı düzenlemiş, toplantı sonrası ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ‘Politico’ medya organında Avrupalı ülkeleri Huawei 5G teknolojileri konusunda uyaran bir yazı yayınlamıştı. Pompeo, Çin Komünist Partisi’nin Huawei aracılığıyla bilgi sızdırdığı suçlamasında bulunarak, Avrupa ülkelerini ABD merkezli şirketlerle çalışmaya çağırmıştı.

Baş belası ABD

  • Donald Trump
  • Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin dış politikası konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sputnik’te yer alan habere göre, Vang, Trump yönetiminin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak “Washington’un uluslararası anlaşmalardan çekilmesi, uluslararası topluma çok sayıda sorun ve dert yarattı, ABD’yi bugün dünyanın baş belası yaptı” dedi. Öte yandan Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret müzakerelerinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Trump, “Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı” bilgisini paylaştı. Çin’e 15 Aralık’ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, “İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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