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CIA’in gizli Ay dosyası gündemde: 'Ay’da uzaylı üssü gördüm'

CIA’in gizli Ay dosyası gündemde: 'Ay’da uzaylı üssü gördüm'

10:144/06/2025, Çarşamba
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CIA’in 25 yıl önce hazırladığı gizli bir dosya, Ay’da yaşam iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ay’ın karanlık yüzünde uzaylıların yaşadığı dev yapılar olduğu iddia ediliyor.

ABD'nin yeniden Ay’a astronot göndermeye hazırlandığı bir dönemde, CIA’in 25 yıl önce Ay’da yaşam olduğuna dair gizli bir dosyası yeniden gündeme geldi.


1970’li ve 80’li yıllarda CIA, uzaktan görüntüleme (remote viewing) adı verilen bir program yürüttü. Bu çalışmada, bazı kişilerin zihin yoluyla uzak bölgeleri “görme” yetisine sahip olduğu öne sürüldü. Bu kişilerden biri olan Ingo Swann, 1998 yılında yayımlanan Penetration adlı kitabında, Ay’ın karanlık yüzünde uzaylıların yaşadığı dev yapılar keşfettiğini iddia etti.


AY'DA GÖRDÜKLERİNİ ANLATTI

Swann, CIA tarafından gizli bir üsse götürüldüğünü, burada kendisinden Ay'ı zihinsel olarak incelemesinin istendiğini anlattı.


Görev sırasında dev kuleler, kubbeler, ışık saçan binalar ve madencilik faaliyeti yürüten insan benzeri uzaylılar gördüğünü iddia etti. Swann’a göre bu varlıklar psişik güçlere sahipti ve onu fark etmişti.


"CIA YETKİLİLERİ BİLE TEDİRGİN OLDU"

Swann, gördüğü yapılar arasında New York’taki Birleşmiş Milletler binası büyüklüğünde bir kule olduğunu, bazı uzaylıların ona doğru işaret ettiğini ve bu anın CIA yetkililerini bile tedirgin ettiğini belirtti.


Bu şaşırtıcı iddialara rağmen, bugüne kadar Ay'da herhangi bir yaşam belirtisi ya da uzaylı varlığına dair somut bir kanıt bulunamadı. ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan’ın Ay görevleri bu iddiaları desteklemiyor.


CIA'İN UZAY PROJESİ KOMPLOLARI TETİKLİYOR

CIA’in “Stargate Projesi” kapsamında yürütülen bu deneyler, bilim dünyası tarafından tartışmalı olarak görülüyor. Swann’ın anlattıkları ise hala komplo teorileriyle ilgilenen çevrelerde ilgi uyandırıyor.


Trump Yönetimi döneminde insanlı Ay görevlerine yeniden ağırlık verilmiş, NASA’nın bütçesinde yapılan değişiklikle insanlı uzay araştırmalarına 1 milyar dolardan fazla kaynak ayrılmıştı. Beyaz Saray, bu hamleyle Çin’in önüne geçerek Ay’a yeniden ilk insanı göndermeyi hedefliyor.


Kongre ise, dünya dışı yaşamın olası varlığına ilişkin kamuya açık oturumlar düzenlemeye devam ediyor. Tartışmalar arasında hala cevap bekleyen soru şu: Gerçekten Ay’da bizi bekleyen bir şey var mı?

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