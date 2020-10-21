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Teknoloji Çin, Ay yarışında ABDnin önüne geçti
BİLİM

Çin, Ay yarışında ABD'nin önüne geçti

Uzun süredir uzay yatırımlarını arttıran Çin'in yaptığı son hamleler ile ABD'yi bu alanda geçeceği düşünülüyor. Ay'ın karanlık yüzüne araç indiren Çin'in önümüzdeki yıllarda yeni bir ay misyonuna da başlamayı planladığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang 4 ile dikkatleri üzerine çeken Çin'in yeni hedefi iki farklı misyon aracını daha göndermek.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), kaya toprak ve örnekleri toplamak üzere Chang'e 6 ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e 7 görevlerinin planlandığını bildirdi.

  • Çin mitolojisindeki Ay tanrıçasının adını taşıyan görevlerinde kullanılacak uzay araçları için ihale duyuruları CNSA tarafından yayımlandı.

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Önümüzdeki yıllarda yeni misyonlar hedefleniyor

İhale belgelerine göre, Chang'e 7 görevi için bir yörünge uydusu, bir aktarım uydusu, bir iniş aracı, bir robotik gezginci araç ve bir insansız hava aracının tasarlanması öngörülüyor.

  • Öte yandan belgelerde, kamera ve optik donanımlar, haritalama sistemleri, radar, manyetometre ve spektometre gibi donanımlara dair bilgiler yer alıyor.

Chang'e 6 görevinin 2023 veya 2024 yıllarında başlatılması öngörülürken, Chang'e 7 keşif araçlarının 2024'te uzaya fırlatılması planlanıyor.

2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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