Çin uzay yarışında atılım yapıyor Çin'in uzay yarışında ABD'yi geçeceği iddia edilirken ülke yaptığı atılımlar ile de dikkat çekiyor. Son bir yılda birçok kez uzaya uydu gönderen Çin geçtiğimiz günlerde de bir gözlem uydusu gönderdi.

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 11:26 Son Güncelleme: 22 Eylül 2020, 11:31 AA