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Teknoloji Çin uzay yarışında atılım yapıyor
BİLİM

Çin uzay yarışında atılım yapıyor

Çin'in uzay yarışında ABD'yi geçeceği iddia edilirken ülke yaptığı atılımlar ile de dikkat çekiyor. Son bir yılda birçok kez uzaya uydu gönderen Çin geçtiğimiz günlerde de bir gözlem uydusu gönderdi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Uzay yarışı ABD-Çin arasında devam ederken Çin bu yıl vites arttırdı.

2020 yılında Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya fırlattı.

  • Xinhua'da yer alan habere göre, Hay Yang (Okyanus)-2C uydusu Long Mach (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-2C genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.

Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347'inci misyonu olarak kayıtlara geçti.

Çin geçen hafta uzaya 9 uyduyu göndermişti.

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