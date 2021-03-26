Teknoloji Çinin Mars keşif aracı Tienvın-1 ile çekilen yeni fotoğraflar paylaşıldı
BİLİM

Çin'in Mars keşif aracı Tienvın-1 ile çekilen yeni fotoğraflar paylaşıldı

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tienvın-1 keşif aracı, Mars’a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi.

Haber Merkezi AA
Çinin Mars keşif aracı Tienvın-1 ile çekilen yeni fotoğraflar paylaşıldı
Tiewın-1

Açıklamada Güney Yarım Küreyi gösteren fotoğrafın 16 Mart’ta, Kuzey Yarım Küre’yi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart’ta çekildiği kaydedildi. Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor. Keşif aracının mayıs veya haziran ayında Mars’a inmesi bekleniyor.

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tienvın-1ile çekilen yeni fotoğraflardan biri.
Tienvın-1ile çekilen yeni fotoğraflardan biri.

Tienvın-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

“Yörünge modülü", "Mars’a iniş modülü" ve "yüzey aracı” bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

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