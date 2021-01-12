Gün geçtikçe önemini artıran dijital teknoloji alanında Çinli ve ABD'li birkaç şirketin dijital alanın büyük bir kısmını kontrol eder hale gelmesi, son yıllarda bütün dünyada "dijital sömürgecilik" kavramını ön plana çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dijital alanda kendini iyiden iyiye hissettiren eşitsizliklere vurgu yaptığı "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijitalleşme yoluyla yeni adaletsizliklerin, yeni haksızlıkların, yeni ötekileştirmelerin ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz" açıklaması ile konu, Türkiye'de gündemin önemli maddeleri arasında girmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

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Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

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