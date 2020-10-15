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Teknoloji Diyarbakırlı çocuklar robotik kodlama öğrenecek
BİLİM DİĞER

Diyarbakırlı çocuklar robotik kodlama öğrenecek

Çağın en önemli dallarından biri haline gelen kodlama konusundaki atılımlar devam ediyor. Tam donanımlı 2 adet robotik kodlama atölyesi açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, verdiği eğitimlerle çocuk ve gençleri bilişim dünyasına hazırlıyor.

Haber Merkezi İHA
Robotik kodlama atölyeleri çocukları bilişim dünyasına hazırlıyor
Robotik kodlama atölyeleri çocukları bilişim dünyasına hazırlıyor


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte gelişen teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan bilişim alanını göz önünde bulundurarak tam donanımlı 2 adet robotik kodlama atölyesi açtı. Çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanında biri ilkokul, diğeri ortaokul-lise seviyesi olmak üzere 2 adet robotik kodlama atölyesinde eğitimler devam ediyor.

İHA
Gençlere kodlama eğitimi

Robotik kodlama ile geleceği tasarlıyorlar
TEKNOLOJİ
Robotik kodlama ile geleceği tasarlıyorlar

Kodlama eğitimi ücretsiz verilecek

  • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen proje kapsamında ayrı ayrı gruplar olmak üzere 7-12 ve 12-15 yaş arası çocukları kabul eden robotik kodlama atölyesi, toplam 140 kişiye ulaştıktan sonra eğitimlerini tamamlayacak. Projenin yaklaşık 15 gün sonra sona ermesi bekleniyor. Projenin ardından robotik kodlama atölyesinde 3 ve 6 aylık yeni dönem eğitimleri başlayacak. Atölye yeni eğitim döneminde yine 7-12 ve 12-15 yaş arası çocuklara kapılarını açacak.

İHA
Kodlama eğitimi alıyorlar.

Robotik kodlama atölyesinden yararlanmak isteyenler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde yer alan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilecek. Ücretsiz şekilde verilecek kursun eğitmenliğini Halk Eğitim Merkezi, robotik kodlama alanında lisans, yazılım ve bilgisayar mühendisliğini tamamlayan personel üstlenecek.
Her atölyede 15’er kişi olmak üzere toplam 30 öğrencinin eğitim göreceği sınıflarda STEM, robotik kodlama, 3D yazıcı ve CNC kullanım ve tasarım eğitimleri verilecek. Eğitimler Sümerpark Ortak Yaşam Alanında hafta içi ve hafta sonu şeklinde gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle eğitimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları üst seviyede tutulacak.

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