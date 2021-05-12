Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Doktora Bilim Ödülleri Rekorların Festivali TEKNOFESTte
BİLİM

Doktora Bilim Ödülleri Rekorların Festivali TEKNOFEST’te

Türkiye’nin ayakları yere basmayan tek festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ilk kez, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri veriliyor.

Haber Merkezi Diğer
Doktora Bilim Ödülleri Rekorların Festivali TEKNOFEST’te
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri.

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından ihdas edilen ödülde amaç, TEKNOFEST’in öncelikli alanlarında yazılmış doktora tezlerini teşvik etmek ve desteklemek olarak belirtiliyor.

  • 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, TEKNOFEST’in tematik alanlarındaki konularına yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerinin kabul edildiği ödül programına TÜBA Üyeleri, YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri aday gösterebilirken aynı zamanda adaylar kendi başvurularını tuba.gov.tr üzerinden de yapabiliyor.

Tarımdan Teknolojiye, Eğitimden Sağlığa Doktora Tezleri TEKNOFEST’te Yerini Alıyor

Ödül başvurularında TEKNOFEST’in odak alanlarında hazırlanan;

· Teknoloji ve Tasarım (Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler)

· Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Siber Güvenlik ve Kriptoloji dahil)

· Eğitim, Sağlık, Tarım, Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji alanlarında ve ayrıca;

· Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’nin vizyonuna uygun Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konularını içeren Sosyal Bilimler alanlarında yazılan ve ülkemiz kaynaklı üretilmiş doktora tezleri değerlendiriliyor.

Adaylar başvurularını en son 28 Mayıs’a kadar yapabilecekler. Birinciye 30.000, ikinciye 25.000 ve üçüncüye ise 20.000 Türk lirasının takdim edileceği ödül töreni 21-26 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı
TEKNOLOJİ
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

TEKNOFEST’te 100 bin genç yarışacak
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST’te 100 bin genç yarışacak
Abone Ol Google News
Bankayasığınarak kurtuldu

Bankaya
sığınarak kurtuldu

15 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.
İki yıl hapsi istendi

İki yıl hapsi istendi

​Türk milleti ve devletini aşağılamıştı.
Şehit dayısı ile aynı ismi taşıyan Serkan minik ellerini semaya açtı

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

Futbolculara <br>aynı mesaj gitti

Futbolculara
aynı mesaj gitti

​Fatih Terim'den son maç öncesinde flaş karar.

İsrail'in gizli planı

İsrail'in gizli planı

​El Halil'de yaptıklarını Mescid-i Aksa için de mi planlıyorlar?

​Sağlık Bakanlığı az önce duyurdu.
Traktörler Gine<br>için yola çıktı

Traktörler Gine
için yola çıktı

Büyük Tarım Projesi için Gine'ye 50 traktör ihraç edildi.
Sesleri duyan<br>komşular yetişti

Sesleri duyan
komşular yetişti

İki çocuğunun annesi eşini 15 yerinden bıçakladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.