Doktora Bilim Ödülleri Rekorların Festivali TEKNOFEST’te

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından ihdas edilen ödülde amaç, TEKNOFEST’in öncelikli alanlarında yazılmış doktora tezlerini teşvik etmek ve desteklemek olarak belirtiliyor.

2018, 2019 ve 2020 yıllarında, TEKNOFEST’in tematik alanlarındaki konularına yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerinin kabul edildiği ödül programına TÜBA Üyeleri, YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri aday gösterebilirken aynı zamanda adaylar kendi başvurularını tuba.gov.tr üzerinden de yapabiliyor.

Tarımdan Teknolojiye, Eğitimden Sağlığa Doktora Tezleri TEKNOFEST’te Yerini Alıyor

Ödül başvurularında TEKNOFEST’in odak alanlarında hazırlanan;

· Teknoloji ve Tasarım (Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler)

· Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Siber Güvenlik ve Kriptoloji dahil)

· Eğitim, Sağlık, Tarım, Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji alanlarında ve ayrıca;

· Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’nin vizyonuna uygun Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konularını içeren Sosyal Bilimler alanlarında yazılan ve ülkemiz kaynaklı üretilmiş doktora tezleri değerlendiriliyor.

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Adaylar başvurularını en son 28 Mayıs’a kadar yapabilecekler. Birinciye 30.000, ikinciye 25.000 ve üçüncüye ise 20.000 Türk lirasının takdim edileceği ödül töreni 21-26 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

TEKNOLOJİ Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı