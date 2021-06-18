Drone yarışçıları TEKNOFEST’te yarışmak için gün sayıyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana düzenlenen, Event Production Awards’da "dünyanın en iyi spor etkinliği" unvanını kazanan ve en hızlı pilotların yer aldığı "Drone Yarışı" STM Savunma Teknolojileri yürütücülüğünde yapılıyor.

Geçen yıl Rumkale'de tarihi ve doğal güzellikler içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlenen ve 16 lisanslı pilotun kıyasıya mücadele ettiği World Drone Cup’a bu yıl ise 32 ülkeden 32 sporcu katılacak. Türkiye adına yarışacak isim ise Türkiye Drone Şampiyonasının sonucunda belirlenecek. Başvuruları 20 Haziran’da sona erecek şampiyonada birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 bin TL olacak.

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Meraklıları için çok önemli bir etkinlik olan World Drone Cup’ta pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı yarışma heyecan dolu görüntülere de sahne olacak.

Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST

Açıklamada yer alan ifadelere göre, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, aralarında Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak ve başvuruları gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismal... adresini ziyaret etmek yeterli olacak.