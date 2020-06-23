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İNTERNET

’e-İmza’ almak isteyenler internet dolandırıcılarına dikkat: Sakın oyuna gelmeyin

’e-İmza’ almak isteyenler internet dolandırıcılarına dikkat: Sakın oyuna gelmeyin

Türkiye’de kullanımı yaygınlaşan ’elektronik imza’ (e-imza) kullanıcılarının özellikle internet dolandırıcılarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Elektronik imzanın kişiye özel olduğunu ve başkalarının kullanmaması gerektiğini anlatan e-imzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, "Elektronik imza sahibinin kesinlikle elektronik imzasını kendisinden bir başkasına vermemesi kullandırtmaması gerekiyor. Aksi takdirde yasal yükümlülüğünü karşılamak durumunda" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Kişiye özel olan elektronik imzayı başkalarının kullanmaması gerekiyor.
Kişiye özel olan elektronik imzayı başkalarının kullanmaması gerekiyor.

E-imza alımında özellikle internet dolandırıcılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten e-imzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, son günlerde ’anında e-imza’, ’adresinize e-imza getiriyoruz’ gibi arama motorlarında çeşitli ilanlar veren dolandırıcıların vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Türkiye’de sadece elektronik imza satma yetkisi olan 4 firmanın olduğunu belirten Kılıç, "Elektronik imza, elektronik ortamda yapılabilecek tüm işlemlerde imzada atmanız gerekiyorsa eğer onları tamamen yasal geçerlilikle yapılabilen uygulanabilen geçerliliğe sahip bir tür sertifika aslında. Bu sertifikaları vermeye yetkili Türkiye’de 4 tane kuruluş var onlardan bir tanesi de biziz. 2014 yılında lisansımızı aldık ve 6 yıldır da Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı olarak Ankara genel merkezli 60 ilde de şubesi ile beraber hizmet veren bir kuruluşuz" dedi.

Elektronik imza nedir? Elektronik imza nasıl alınır?
ÖZGÜN
Elektronik imza nedir? Elektronik imza nasıl alınır?

"Elektronik imzalarını bir başkasına teslim etmeyin"

Elektronik imzanın kişiye özel olduğunu ve başkalarının kullanmaması gerektiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

  • "Elektronik imza bir yönüyle de aslında bakarsanız kimliğinizi de doğrulayan bir sertifika, hem kimliğinizi doğruluyor hem de imzanızı atılabilen bir sertifika. Elektronik imza kişiye özel sertifika ve inkar edilemezliği olduğu için elektronik imza sahibinin kesinlikle elektronik imzasını kendisinden bir başkasına vermemesi kullandırtmaması gerekiyor. Aksi takdirde yasal yükümlülüğünü karşılamak durumunda. Birçok insanımız bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için üçüncü kişilere, mali müşavirlerine, asistanlarına, bunlara vererek kullandırabiliyor. Bu son derece sakıncalı kesinlikle elektronik imzalarını bir başkasına teslim etmemeleri, kullandırtmamaları gerekiyor. Elektronik imzayı kişi şubelerimizden herhangi birisine müracaat etmesi gerekiyor kimliği ile beraber. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra talebi alındıktan sonra sertifikanın üretim aşamasına geçiyor üretiliyor kendisine teslim ediliyor, bu süreç de yaklaşık 15 dakika."

E-imza dolandırıcılarına dikkat
TEKNOLOJİ
E-imza dolandırıcılarına dikkat

"Sahte ilanlarla vatandaşları dolandırıyorlar"

Resmi olmayan ilanların arttığını vurgulayan Kılıç, "Son günler de anında e-imza gibi adresinize e-imza getiriyoruz gibi çeşitli arama motorlarında ilanlar vererek vatandaşların mağdur edildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu kişi ya da kuruluşlara itibar etmemesi gerekiyor. Elektronik imza sadece Türkiye’de yetkili elektronik hizmet sağlayıcılarından alınabilir. Bir başkasından elektronik imza alınmamalıdır. Zaten aldıkları da elektronik imza değildir. Elektronik imza diyerek vatandaşa boş içerisinde sertifika bulunmayan, elektronik imza olmayan bir tür flash belleğin verildiğini, vatandaşlarımızın hem parasının alınarak hem de vatandaşların zamanlarının çalındığını dolandırıldığını da kulaklarımıza son günlerde gelmeye başladı. Vatandaşlarımıza da bu konuda ben dikkat çekmek isterim" şeklinde konuştu.

e-imza bürokrasiye takıldı
GÜNDEM
e-imza bürokrasiye takıldı

Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
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Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
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ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.
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Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor.
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1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.
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2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.
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3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.
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4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.
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5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.
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6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.
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7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.
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8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.
Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.


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