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Elon Musk Avrupa'da yarışı kaybediyor

Elon Musk Avrupa'da yarışı kaybediyor

09:3525/06/2025, Çarşamba
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Tesla'nın Avrupa'daki satışları beşinci ay da geriledi, rakipleri güçleniyor.

Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 27,9 gerilerken, bölgede tam elektrikli araç satışları yüzde 27,2 artış gösterdi. ABD'li elektrikli araç üreticisinin yenilenen Model Y'sinin markanın mevcut kötü gidişatını düzeltme belirtileri şimdilik görülmüyor.


Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa'da genel otomobil satışları yüzde 1,9 yükseldi. En güçlü büyüme plug-in hibritler ve alternatif yakıtlı araçlardan geldi.


Tesla'nın Avrupa satışları, müşterilerin daha ucuz Çin yapımı elektrikli araçlara yönelmesi ve kısmen CEO Elon Musk'ın politikalarını protesto etmesi nedeniyle art arda beşinci ay da düştü.


Tesla'nın Avrupa pazar payı Mayıs'ta bir önceki yılın yüzde 1,8'inden yüzde 1,2'ye geriledi.


ACEA verilerine göre, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği bölgesinde Mayıs'ta yeni araç satışları Nisan'daki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 1,11 milyon adete yükseldi.

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