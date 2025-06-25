Elon Musk Avrupa'da yarışı kaybediyor

Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 27,9 gerilerken, bölgede tam elektrikli araç satışları yüzde 27,2 artış gösterdi. ABD'li elektrikli araç üreticisinin yenilenen Model Y'sinin markanın mevcut kötü gidişatını düzeltme belirtileri şimdilik görülmüyor.





Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa'da genel otomobil satışları yüzde 1,9 yükseldi. En güçlü büyüme plug-in hibritler ve alternatif yakıtlı araçlardan geldi.





Tesla'nın Avrupa satışları, müşterilerin daha ucuz Çin yapımı elektrikli araçlara yönelmesi ve kısmen CEO Elon Musk'ın politikalarını protesto etmesi nedeniyle art arda beşinci ay da düştü.





Tesla'nın Avrupa pazar payı Mayıs'ta bir önceki yılın yüzde 1,8'inden yüzde 1,2'ye geriledi.



