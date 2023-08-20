Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Elon Musk yaptığı açıklamada, eskiden Twitter olarak bilinen X'te engelleme işlevinin büyük ölçüde sınırlandırılacağını ve sosyal medya platformunun uzun süredir tacize karşı bir koruma olarak görülen bir özellikten arındırılacağını söyledi.

'Hiçbir anlam ifade etmiyor'

Musk engelleme işlevinin hiçbir anlam ifade etmediğini ve bu işlevin kaldırılacağını belirtti. Platformda bir kullanıcının engellenmesi, o kullanıcının bir hesapla etkileşime girmesini engellemektedir. Örneğin bir kullanıcının gönderisini görmek, gönderisine alıntı yapmak veya doğrudan ona hitap etmek gibi eylemleri engeller.

Ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor

Bir hesabı sessize almak ise kullanıcının hesabın gönderilerini görmesini engeller. Sessize alınan hesaplar, birinin onları sessize aldığını bilmez. Henüz değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ise bilinmiyor.







