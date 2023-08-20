|
Teknoloji

Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Elon Musk, sahibi olduğu X (Twitter) platformunda yeni bir değişikliğe daha gidiyor. Musk yaptığı açıklamada X üzerinde engelleme işlevini kaldırmaya hazırlandığını açıkladı. Buna göre artık X üzerinde kullanıcılar birbirlerini engelleyemeyecek.

14:47 . 20/08/2023 Pazar
Diğer
Elon Musk

Elon Musk

Elon Musk yaptığı açıklamada, eskiden Twitter olarak bilinen X'te engelleme işlevinin büyük ölçüde sınırlandırılacağını ve sosyal medya platformunun uzun süredir tacize karşı bir koruma olarak görülen bir özellikten arındırılacağını söyledi.

'Hiçbir anlam ifade etmiyor'

Musk engelleme işlevinin hiçbir anlam ifade etmediğini ve bu işlevin kaldırılacağını belirtti. Platformda bir kullanıcının engellenmesi, o kullanıcının bir hesapla etkileşime girmesini engellemektedir. Örneğin bir kullanıcının gönderisini görmek, gönderisine alıntı yapmak veya doğrudan ona hitap etmek gibi eylemleri engeller.

Ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor

Bir hesabı sessize almak ise kullanıcının hesabın gönderilerini görmesini engeller. Sessize alınan hesaplar, birinin onları sessize aldığını bilmez. Henüz değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ise bilinmiyor.



#Elon Musk
#Twitter
#X
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı