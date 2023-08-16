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Teknoloji

Elon Musk karar verdi: TweetDeck paralı oldu

Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştiren iş insanı Elon Musk şimdi de TweetDeck'i paralı yaptı.

09:51 . 16/08/2023 Çarşamba
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TweetDeck için Türkiye'de yıllık 1500 lira ödenmesi gerekiyor.

TweetDeck için Türkiye'de yıllık 1500 lira ödenmesi gerekiyor.

Elon Musk 44 milyar dolara aldığı Twitter'da büyük değişiklikler yapmaya başladı. Twitter'ın adını X olarak değiştiren Musk, şimdi de TweetDeck'i paralı hale getirdi. Türkiye'den TweetDeck'i kullanmak isteyenler 1569,99 lira ödemesi gerekecek.

Blue abonesi olmak zorunlu

TweetDeck için Blue abonesi olunca kullanım açılıyor. Blue'nun ayrıcalıkları olarak X şunları sıralıyor:

-Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

-Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör.

-Gönderilerine kalın ve italik metin ekle

-Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla

-Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim

-Daha fazla bilgi al

-Daha uzun gönderiler

-Uzunluğu 25.000 karaktere kadar olan gönderiler, yanıtlar ve alıntılar oluştur.

-Gönderiyi düzenle

-Gönderilerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.

-NFT Profil Resimleri

-Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT'yi profil resmin olarak ayarla.


#Elon Musk
#TweetDeck
#Twitter
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