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Teknoloji Emniyet güçleri uyardı WhatsApptaki dolandırıcılara dikkat
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Emniyet güçleri uyardı: WhatsApp'taki dolandırıcılara dikkat!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan SİBERAY, Twitter'dan yaptığı paylaşımda WhatsApp üzerinde son dönemlerde dolandırıcılığın önemli oranda arttığını bildirerek kullanıcıları uyardı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan SİBERAY özellikle internet ve sosyal medya hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Dolayısıyla zamanzaman yapılan paylaşımlarla birlikte internet ve sosyal medya kullanıcıları uyarılıyor.

SİBERAY'ın bu kez konu aldığı uygulama ise WhatsApp. Özellikle son dönemlerde WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkla ilgili yeni bir uyarı yayınlandı. Dolandırıcılar, WhatsApp'tan iletişimegeçtiklerikişilere Instagramyetkilisi olduklarınıbelirtip hesaplarını ele geçiriyorlar.

Elbette kullanıcıların bu sistemi çözememeleri için her türlü kılıf ayarlanıyor. Siber saldırganlar, yabancı bir kayıtla aldıkları numaraların WhatsAppprofil fotoğrafını güncelliyor ve kendilerini Instagram'ınDestek hattı olarak tanıtıyor.

Bu aşamada yalanlara inanan kullanıcılara birçok farklı şikayet geldiği ve kişisel bilgilerin mutlak suretle güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor. Daha sonrasında ise bir bağlantı gönderiliyor. Bu bağlantıya tıklayan kişiler aslında kendi elleriyle Instagramhesaplarını siber saldırganlara teslim etmiş oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan SiberayEGMTwitter hesabı üzerinden konuyla alakalı yapılan paylaşım da aslında durumu net bir biçimde ifade ediyor.

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