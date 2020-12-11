Emniyet güçleri uyardı: WhatsApp'taki dolandırıcılara dikkat!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan SİBERAY özellikle internet ve sosyal medya hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Dolayısıyla zamanzaman yapılan paylaşımlarla birlikte internet ve sosyal medya kullanıcıları uyarılıyor.

SİBERAY'ın bu kez konu aldığı uygulama ise WhatsApp. Özellikle son dönemlerde WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkla ilgili yeni bir uyarı yayınlandı. Dolandırıcılar, WhatsApp'tan iletişimegeçtiklerikişilere Instagramyetkilisi olduklarınıbelirtip hesaplarını ele geçiriyorlar.

Elbette kullanıcıların bu sistemi çözememeleri için her türlü kılıf ayarlanıyor. Siber saldırganlar, yabancı bir kayıtla aldıkları numaraların WhatsAppprofil fotoğrafını güncelliyor ve kendilerini Instagram'ınDestek hattı olarak tanıtıyor.

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Hiçbir sosyal medya platformu,

SİZDEN

WHATSAPP YOLUYLA

DOĞRULAMA İSTEMEZ❗



Görselde de göründüğü gibi,

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA

İTİBAR ETMEYİNİZ. pic.twitter.com/6y5e5m8eEc REKLAM December 10, 2020

Bu aşamada yalanlara inanan kullanıcılara birçok farklı şikayet geldiği ve kişisel bilgilerin mutlak suretle güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor. Daha sonrasında ise bir bağlantı gönderiliyor. Bu bağlantıya tıklayan kişiler aslında kendi elleriyle Instagramhesaplarını siber saldırganlara teslim etmiş oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan SiberayEGMTwitter hesabı üzerinden konuyla alakalı yapılan paylaşım da aslında durumu net bir biçimde ifade ediyor.