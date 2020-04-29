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Teknoloji En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı
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En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı

Forislam uygulamasının içerisinde; kıbleyi bulmak için pusula, namaz vakitleri geldiğinde uyarı sistemi, Allah'ın isimleri, kaçırdığınız kaza namazları, zikirmatik, en yakın camiye yönlendirme gibi birçok özellik var. Uygulama dini vecibelerinizi gerçekleştirirken tek tıkla bütün konulara ulaşabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda çevrimdışı da kullanılabilen uygulama için internetiniz olması da içeriklerden yararlanabiliyorsunuz. Uygulamaya App Store'dan ulaşıp Apple Watch ile dahi kullanabiliyorsunuz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uygulama birçok ihtiyaca yönelik tasarlanmış.
Uygulama birçok ihtiyaca yönelik tasarlanmış.

Dünya üzerindeki her noktada kullanılabilen

Forİslam adlı uygulamanın tasarımı kullanıcı deneyimlerini ön planda tutuyor. Bu özelliği sayesinde tüm içerik ve özelliklere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Benzer tarzda uygulamalardan farkı ise Forİslam uygulaması ihtiyacınız olan bütün bilgilere tek tıkla ulaşmanızı sağlıyor. Uygulamanın oy ortalamasının 4.7 olması kullanıcılardan tam not aldığını gösteriyor.

Biz de uygulamaya sizin için göz attık:

Namaz Vakitleri : İster konumunuza göre ister listeden seçtiğiniz şehre göre ayrıntılı namaz vakitlerini görebilirsiniz.

Vakit geldiğinde bildirim atıp, sizi haberdar ediyor.

Günün Bilgisi : Her gün size özel değişen günlük ayet, hadis ve dualarla farklı bir deneyim yaşayacaksınız.

• Kıble : Dünya üzerindeki her noktadan en doğru sonucu bulabilirsiniz.

Uygulamanın içinde kıbleyi bulmayı kolaylaştıran pusula da var.

• Zikirmatik : Zikirmatik ile zikirlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Uygulama Apple Watch ile de uyumlu.

• Kur'an-ı Kerim : Tüm surelere en detaylı şekilde ulaşabilir ve dinleyebilirsiniz.

Dini Bilgiler : İslama dair tüm bilgileri detaylı şekilde bu bölümde bulabilirsiniz.

Dini bilgiler

• Namazlar : Namaz nedir? , 5 Vakit Namaz, Namaz Nasıl Kılınır? ve çok daha fazlası.

Tesbihatlar da uygulama da mevcut.

• Cami Bul : Size en yakın camileri listeyelebilir yol tarifi alabilirsiniz.

Konumunuza en yakın camiye veyahut gitmek istediğiniz camiye sizi yönlendiriyor.

• Allah'ın İsimleri : Allah'ın tüm isimlerini detaylarıyla burada bulabilirsiniz.

Allah'ın isimleri

• Kaza Takip : Kılamadığımız namazları takip amaçlı geliştirdiğimiz Kaza Takip programı ile kaza namazlarınızı takip edebilirsiniz.

Kaçırdığınız vakitleri hesaplıyor.

• Umre : Umreye dair herşey! Mekke & Medine hava durumu ve namaz vakitleri! Günlük size özel özet bilgiler.

Umre'ye ve Hacc'a dair bilgiler de uygulama da mevcut

• Hac : Hacca dair herşey! Mekke & Medine hava durumu ve namaz vakitleri! Günlük size özel özet bilgiler.

Hac vazifesi ile ilgili merak ettiğiniz birçok soruya da cevap veriyor.

• Çevrimdışı : Çevrimdışı özelliğiyle tekrar dinlemek istediğiniz sure , dua vb tüm içerikleri internetiniz olmadığında bile dinleyebilirsiniz.

Kullanıcılardan tam not aldı

Kullanıcılar da uygulamadan memnun görünüyor.

En çok indirilenlerde yer alan uygulamanın oy ortalaması 5 üzerinden 4.7 olurken birçok kullanıcı da şu şekilde yorum ile uygulamanın ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirtiyor:

Rabbim emeği geçen her ferdinden bin kat razı olsun.İlk defa yorum yapıyorum ve son defada olacak.Rabbim sayınızı artırsın inşallah.

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