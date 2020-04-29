En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı

Dünya üzerindeki her noktada kullanılabilen
Forİslam adlı uygulamanın tasarımı kullanıcı deneyimlerini ön planda tutuyor. Bu özelliği sayesinde tüm içerik ve özelliklere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Benzer tarzda uygulamalardan farkı ise Forİslam uygulaması ihtiyacınız olan bütün bilgilere tek tıkla ulaşmanızı sağlıyor. Uygulamanın oy ortalamasının 4.7 olması kullanıcılardan tam not aldığını gösteriyor.
Biz de uygulamaya sizin için göz attık:
Namaz Vakitleri : İster konumunuza göre ister listeden seçtiğiniz şehre göre ayrıntılı namaz vakitlerini görebilirsiniz.
•Günün Bilgisi : Her gün size özel değişen günlük ayet, hadis ve dualarla farklı bir deneyim yaşayacaksınız.
• Kıble : Dünya üzerindeki her noktadan en doğru sonucu bulabilirsiniz.
• Zikirmatik : Zikirmatik ile zikirlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
• Kur'an-ı Kerim : Tüm surelere en detaylı şekilde ulaşabilir ve dinleyebilirsiniz.
• Dini Bilgiler : İslama dair tüm bilgileri detaylı şekilde bu bölümde bulabilirsiniz.
• Namazlar : Namaz nedir? , 5 Vakit Namaz, Namaz Nasıl Kılınır? ve çok daha fazlası.
• Cami Bul : Size en yakın camileri listeyelebilir yol tarifi alabilirsiniz.
• Allah'ın İsimleri : Allah'ın tüm isimlerini detaylarıyla burada bulabilirsiniz.
• Kaza Takip : Kılamadığımız namazları takip amaçlı geliştirdiğimiz Kaza Takip programı ile kaza namazlarınızı takip edebilirsiniz.
• Umre : Umreye dair herşey! Mekke & Medine hava durumu ve namaz vakitleri! Günlük size özel özet bilgiler.
• Hac : Hacca dair herşey! Mekke & Medine hava durumu ve namaz vakitleri! Günlük size özel özet bilgiler.
• Çevrimdışı : Çevrimdışı özelliğiyle tekrar dinlemek istediğiniz sure , dua vb tüm içerikleri internetiniz olmadığında bile dinleyebilirsiniz.
Kullanıcılardan tam not aldı
En çok indirilenlerde yer alan uygulamanın oy ortalaması 5 üzerinden 4.7 olurken birçok kullanıcı da şu şekilde yorum ile uygulamanın ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirtiyor:
Rabbim emeği geçen her ferdinden bin kat razı olsun.İlk defa yorum yapıyorum ve son defada olacak.Rabbim sayınızı artırsın inşallah.