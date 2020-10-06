Engellilere ilham oldu: Görme engeli araba aşkını engellemedi

Levent Karadöl, görme engelli bir vatandaş. Arabalara tutkuyla bağlı olan Karadöl yaptığı araba yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde TeslaTurk adlı Youtube kanalına konuk olan Karadöl, Tesla araç ile ilgili yaptığı yorumlarda verdiği bilgiler ile herkesin takdirini kazandı.

Kullandığı araçlar ile dokunarak bağ kuran Karadöl’e göre Tesla araçlar ve Porsche Taycan model araçlar malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. İki aracı kıyaslarken Porsche’ın daha spor olduğunu Tesla’nın ise ailelere daha uygun olduğunu belirtti.

Levent Karadöl, trafiğe kapalı alanda araç sürüyor.

7 aylıkken geçirdiği rahatsızlık ile görme duyusunu yitirdi

Henüz küçük bir bebekken geçirdiği menenjit dolayısıyla görme duyusunu kaybeden Karadöl aynı zamanda bir psikolog. Bir hastanede psikolog olarak çalışan Karadöl’ün birçok engelli için de pozitif çalışmaları mevcut.

Bir hastanede psikolog olarak çalışıyor.

Engelli vatandaşlarımızın psikolojilerini düzeltmelerine de yardımcı olan Karadöl arabalara olan ilgisini şöyle açıklıyor:

“Hareket eden nesnelerin seslerine ilgi duymaya başladım. 5 yaşındayken oyuncak tren almış babam. Sürekli söküp takıyormuşum. 1993 yılında babam otomobil aldı, sürekli sanayiye gitmeye başladık. Gide gele arabayı öğrendim. Sonra ben otomobilde arızalar bulmaya başladım. Arızalar buldukça daha çok zevk almaya başladım. Ondan sonra da bu tutku bana bir beton gibi yerleşti."

Görsel: TRT Haber

Araba sevgisini oğluna da aşılayacak

Levent Karadöl’ün en büyük hayallerinden biri Formula 1 araçlarına dokunmak iken geçtiğimiz yıl da Bursa’da trafiğe kapalı alanda kullandığı spor araçla 244 kilometre hıza ulaşmıştı.

Trafiğe kapalı alanda 244 km hıza ulaştı.

Kendisine yapılan sürpriz ile oldukça duygulanan Karadöl araçlara olan sevgisini oğluna da aşılamayı planlıyor.

Hayat hikayesi ile birçok engelli vatandaşımıza da ilham olan Karadöl hayat enerjisi ve tutkusuyla herkesin dikkatini çekiyor.