Teknoloji Facebook kullanıcısı 15 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı
İNTERNET

Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'a ve aynı şirkete ait WhatsApp ile Instagram'a saatlerdir erişim sağlanamıyor. Dış basında yer alan son dakika haberlerine göre, 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu.

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Haber Merkezi Diğer
Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı
Arşiv

Dünya çapında sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram’a Türkiye saati ile saat 19.00'dan itibaren erişim sağlayamıyor.

Tamamı Facebook şirketine ait olan ve ortak altyapıyı kullanan uygulamalar olan WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın yanı sıra yine şirkete ait Messenger ve Facebook Workplace gibi uygulamalar da kesintiye uğradı.

Kesinti sırasında Facebook sayfasına girmeye çalışan kullanıcılar tarayıcının bağlantı hatasıyla karşılaşırken, WhatsApp ve Instagram uygulamalarında yeni mesaj ve içerikler görüntülenemiyor.

Kesintinin nedeni henüz bilinmezken, Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde sorun yaşandığının farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz” dedi.

Facebook kullanıcılarının verileri çalındı

Sputnik haber ajansının haberine göre, 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu.

New York Times ise Facebook çalışanlarının, şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi sebebiyle yavaş yavaş ofisten ayrılmaya başladığını yazdı.

Haberler sonrası şirkete ait hisselerin yüzde 5 değer kaybettiği de ifade edildi.

Twitter kurucusundan güldüren paylaşım

"Facebook domaini (bir Web sitesinin İnternet'teki adı ve adresi) satışa çıkarıldı" haberini alıntılayan Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adı için ne kadar ücret istendiğini sordu. Paylaşım saniyeler içinde viral oldu.

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