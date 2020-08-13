Facebook masa üstünde ve mobilde "Karanlık Mod" özelliği nasıl yapılır?

Facebook karanlık modu yapmak çok kolay.

Facebook kullanıcılarından gelen taleplere karşı karanlık mod özelliğini hem masa üstü sürümünde hem mobil sürümünde açmıştı.

Facebook'u karanlık mod ile kullanmak için ise birkaç aşama gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra siz de Facebook'u karanlık modda kullanabilirsiniz.

Facebook 'Karanlık Mod' masa üstünde nasıl açılır?

Masa üstünde açtığınız Facebook uygulamasında en sağdaki ok işaretine tıkladığınızda karşınıza 'Yeni Facebook'a geçiş yap' sekmesi çıkacak. Bu sekmeye tıklamak ilk adım

İlk önce 'Yeni Facebook'a geçiş yap' sekmesine tıklayacaksınız.

Yeni Facebook'a Geçiş Yap'ı seçtikten sonra karşınıza çıkan ekranda ise 'Bir Görünüm Seç' çıkacak. Bu görünümlerden siyah olanı seçtiğiniz an artık siz de Facebook'u Karanlık Mod'da kullanabilirsiniz.

Bir görünüm seç kısmından siyahı seçmeniz gerekmekte.

TEKNOLOJİ Google Chrome Android kullanıcılarına Karanlık Mode özelliğini sundu

Facebook 'Karanlık Mod' mobilde nasıl açılıyor?

Mobilde ise uygulama indirerek kolayca yapabilirsiniz. 'Brave Fast' adlı uygulamayı App Store'dan ve Google Play'den indirebilirsiniz.

Uygulama App Store'da mevcut

Uygulamanın içerisinde yer alan 'Dark Mode' seçeneğini tıkladıktan sonra kolayca Facebook'u Iphone'da da android telefonlarda da Karanlık modda kullanabilirsiniz.