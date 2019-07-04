Teknoloji Fiat 500 ailesi, Avrupada 3 milyon adet satışa ulaştı
OTOMOBİL

Fiat 500 ailesi, Avrupa'da 3 milyon adet satışa ulaştı

Tüm Avrupa'da satılan Fiat 500 ailesinin 3 milyonuncu üyesi Fiat 500 Cabrio oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat'ın ikonik modeli 500'den ilham alarak farklı müşteri beklentilerini karşılamak üzere geliştirilen 500 model ailesi, satış rekorları kırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi AA
​Fiat 500 ailesi
​Fiat 500 ailesi

500, 500L ve 500X SUV’dan oluşan Fiat 500 ailesi, Avrupa'da 3 milyon satış adedine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat'ın ikonik modeli 500'den ilham alarak farklı müşteri beklentilerini karşılamak üzere geliştirilen 500 model ailesi, satış rekorları kırmaya devam ediyor.

500, 500L ve 500X SUV’dan oluşan aile, önemli bir başarıya imza atarak Avrupa’da 3 milyon satış adedine ulaştı. Fiat 500 ailesinin satılan 3 milyonuncu üyesi ise Avrupa'nın birçok ülkesinde, kendi sınıfının en çok tercih edilen modeli unvanına sahip olan Fiat 500 modelinin Cabrio gövdeli versiyonu oldu.

Tasarımı, eğlenceli karakteri ve kişiselleştirilebilir olmasıyla tarzına önem verenler için ayrı bir yere sahip olan 500, yıllar içerisinde hayata geçirilen özel serilerle de farkını yansıtmayı sürdürüyor.

Şehirli, kendine güvenen, hayattan keyif almasını bilen, tarz sahibi kullanıcıların tercihi olan Fiat 500 ailesi, Türkiye'de 500’ün yanı sıra 500C’nin sonbahar ve kış aylarına atıfta bulunan 500 Collezione versiyonları ile satışa sunuluyor.

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