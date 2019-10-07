Teknoloji Genç mühendislerden Türkiyede bir ilk Sesli mobil sağlık asistanı Albert Healthını geliştirdiler
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Genç mühendislerden Türkiye’de bir ilk: Sesli mobil sağlık asistanı 'Albert Health'ını geliştirdiler

Kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olan yapay zeka tabanlı mobil uygulama Albert Health, gündelik hayatı kolaylaştırırken tedavilerin doğru yönetilmesini sağlıyor. Sesli komut özelliği sayesinde konuşarak iletişim kurmanın mümkün olduğu Albert, istenildiği takdirde sağlık bilgilerini hasta yakınları ve doktorlarla da paylaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu
Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu

Genç mühendisler Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu’nun Siemens Türkiye’de çalıştıkları sırada projelendirdiği mobil sağlık uygulaması, Siemens’in global girişim kolu Next47’den destek alarak hayata geçirildi.

Siemens’in global girişim destekleme programı Next47, dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmeye ve hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olacak yenilikçi fikirleri desteklemeye devam ediyor. Siemens tarafından kurulan Next47, hayatı ve çalışma şekillerini değiştirecek girişimleri ortaya çıkarmayı ve onlara yatırım yapmayı amaçlıyor.

Siemens çalışanları, Next47 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurarak, yenilikçi fikirlerini geliştirmek ve pazara sunmak için uygun bir çalışma ortamına, mentorluk desteğine ve finansman olanaklarına kavuşabiliyor. Next47, kendisi de bir start-up olarak doğan Siemens AG’nin kuruluş yılı 1847’ye atıfta bulunuyor.

Sesli mobil sağlık asistanı

Siemens Türkiye’de görev yaparken, projelerini geliştirme ve pazara sunma hedefiyle Next47 Girişim Hızlandırma Programı’na başvuran genç mühendisler Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu’nun hayata geçirdiği sesli mobil sağlık asistanı Albert Health, Siemens’in girişimcilik programı Next47’den yatırım alan Türkiye’deki ilk start-up oldu. Albert Health, aynı zamanda Paris’te gerçekleşen Techstars programında da başarı kazanarak 1 Milyon TL’lik yatırım aldı.

Sağlık takibi yapmak için kullanıcı dostu uygulama

Albert Health ile sağlık takibi yapmak oldukça kolay. Uygulama indirildikten sonra kayıt olmadan hemen kullanmak mümkün. Albert, düzenli kullanılan ilaçlar için hatırlatmalar yapıp, tansiyon, şeker, nabız değerlerini kaydediyor. Bu sayede sağlık ölçümleri kayıt altında tutuluyor ve sağlık takibi yapmak kolaylaşıyor. “Albert Sesli Sağlık Asistanı” mobil uygulaması Google Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Albert Sesli Sağlık Asistanı'nın mobil uygulama görüntüsü.

Albert Health’in, Yapay Zeka tabanlı algoritmalarıyla kronik hastaların hayatına değer kattığına dikkat çeken Serdar Gemici, “Hastalar, Albert ile konuşarak tedavileriyle ilgili günlük notlar tutabiliyor, ilaç hatırlatması kurabiliyor, sağlık ölçümlerini kaydedebiliyor ve tüm sağlık verilerini bir yakını ya da doktoruyla paylaşabiliyor. Ameliyat sonrası hastaların rehabilitasyon sürecini iyileştirmek amacıyla da kullanılabilen Albert ile Avrupa’da ve Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen yaşlı bakım merkezi pazarını hedefliyoruz” diyor.

Gemici, Albert’ın üç yıl içinde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hizmet veren, Avrupa’da 500 bin günlük aktif kullanıcısı olan bir sağlık platformu olmasını hedeflediklerinin de altını çiziyor.

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