Google Fotoğraflar Android için canlı duvar kağıdı özelliğini aktif etti

Google, Android'de standart duvar kağıtlarından sıkılan kullanıcılar için yeni bir güncelleme yayınladı. Google Fotoğraflar, yeni sürümle birlikte kullanıcıların kaydettiği fotoğrafları sırasıyla canlı olarak arka planı şeklinde ayarlayabiliyor.

Google Fotoğraflar'da otomatik arka plan nasıl yapılır?

Google Fotoğraflar'ın 5.22 sürüm numaralı güncelleştirmesi bu otomatik arka plan değişimini sağlıyor. Böylece telefonunuzun duvar kağıdı seçicisine gidip canlı duvar kağıtlarına bakarsanız 'Anılar' şeklinde bir seçenek görebilirsiniz.

Google Fotoğraflar üzerinden Anılar bölümünden işlem başlatılabiliyor.

Seçildikten sonra telefonunuz arka planda geçiş yapmak için bu bölümden fotoğraf çekmeye başlıyor. Ayrıca onaylamadan hemen önce fotoğrafların arka planda nasıl görüneceğine de bakabilirsiniz.

1 Haziran 2021'den sonra yüksek depolama alanı için ücret talep edecek.

Google'ın 1 Haziran 2021'de sınırsız ve ücretsiz depolama seçeneğini ortadan kaldırdığını düşünürsek bunu şimdi denemek daha mantıklı görünüyor. Zira Google bu tarihten sonra 15 GB'ın üzerinde depolama ihtiyacı için ücret almaya başlayacak.