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Teknoloji Google Fotoğraflar yakında 2D fotoğraflara 3D gösteren bir efekt ekleyecek
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Google Fotoğraflar yakında 2D fotoğraflara 3D gösteren bir efekt ekleyecek

Google Fotoğraflar, şu anda test aşamasındaki güncellemeyle birlikte standart fotoğrafları 3D gösteren bir filtreyi hayata geçiyor. Özelliğin ismi ise 'sinematik fotoğraflar' şeklinde geçiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Fotoğraflar
Google Fotoğraflar

Google, kısa süre önce yayınladığı duyuruyla birlikte Fotoğraflar uygulamasının yakında standart 2D fotoğrafların 3D gibi görünmesini sağlayacağını açıkladı. Google, bu tür görüntülere 'sinematik fotoğraflar' adını veriyor ve bunlar büyük çoğunlukla Anılar özelliğinin bir parçası şeklinde görülüyor.

Aslında 2D fotoğraflara oranla arada gerçekten çok büyük fark var. Zira konu ve arkaplanın birbirinden ayrışması bu özelliğin ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylece gerçeklik algısı da değişiyor.

Google Fotoğraflar, bu yeni özellikle birlikte fotoğrafların daha ilgi çekici hale gelmesini sağlıyor.

Google Fotoğraflar Ürün Müdürü Jamie Aspinall, sinematik fotoğraflar konusuyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

  • Bir görüntünün derinliğini tahmin etmek ve sahnenin 3D temsilini üretmek için makine öğrenimini kullanıyoruz. Orijinal görüntü kameradan alınan derinlik bilgilerini içermese bile bu derinlik algısı gerçekleştirilebiliyor. Ardından, tıpkı filmlerde olduğu gibi, pürüzsüz bir kaydırma efekti için sanal bir kamerayı canlandırıyoruz.

Google, Google Fotoğraflar'ın otomatik olarak sinematik fotoğraflar oluşturacağını ve fotoğraf ızgarasının üstündeki 'vurgular' bölümünde bunların ön plana çıkarılacağını belirtiyor.

Şirket ayrıca Memories için yeni temalar da ekliyor. Artık hayatınızdaki önemli kişilerle ilgili anıları bu kısımda görebilirsiniz. Google Fotoğraflar size en sevdiğiniz şeyler ve etkinlikler hakkında Anılar göstermeye başlıyor.

Google'a göre Anılar'daki bu yeni özellik birkaç ay içinde tüm kullanıcılara açılacak.

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