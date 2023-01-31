Google'dan ikinci el otomobil hamlesi: Bir tıkla en yakındaki ilanları gösterecek

Google, yakın konumdaki ikinci el otomobil ilanlarını listeleyen bir sayfa oluşturdu.

SearchLab tarafından paylaşılan bilgiye göre Google, yeni bir güncelleme test ediyor. İlk olarak ABD’de kullanıma sunulacak olan güncelleme, kullanıcıların Google Araması’ndan çıkmadan yakın civarda satışa sunulan arabaları görmesine imkan sağlayacak. Google’da işletme profiline sahip bayiler, Araç Kimlik Numarası‘na sahip bütün taşıtları bu listelemeye ekleyebilecek.

İkinci el araba arama sekmesi

Bu listelerde kamyonet, karavan, motosiklet gibi araçlar bulunuyor. Yani bu güncellemeyle birlikte Google üzerinden ikinci el otomobil arattığınızda karşınıza yakındaki bayilerin satışa sunduğu otomobiller listelenecek. Seçtiğiniz otomobilin ise özellikleri ve kullanım durumları ”Satılık” kısmının altında görebileceksiniz. Bu sayede ikinci el otomobil alırken Google’ın listelediği araçlardan yararlanabilirsiniz.

İlk deneme ABD'de

Google, arabalar güncellemesiyle birlikte kullanıcıların diğer sitelere girmek yerine kendi arama motoru dışına çıkmasını azaltmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Yine de teknoloji devi, bulduğunuz araba hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz için sizi satış yapan bayiinin internet sitesine yönlendirecek. Bu güncelleme ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulamaya geçecek ve henüz ülkemizde kullanılabilecek mi belli değil.







