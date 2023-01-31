|
Teknoloji

Google'dan ikinci el otomobil hamlesi: Bir tıkla en yakındaki ilanları gösterecek

Google "Benim İşletmem" aracılığıyla otomobil bayilerinin araç envanterlerini arama sonuçlarına ekledi.

10:39 . 31/01/2023 Salı
Diğer
Google

Google

Google, yakın konumdaki ikinci el otomobil ilanlarını listeleyen bir sayfa oluşturdu.

SearchLab tarafından paylaşılan bilgiye göre Google, yeni bir güncelleme test ediyor. İlk olarak ABD’de kullanıma sunulacak olan güncelleme, kullanıcıların Google Araması’ndan çıkmadan yakın civarda satışa sunulan arabaları görmesine imkan sağlayacak. Google’da işletme profiline sahip bayiler, Araç Kimlik Numarası‘na sahip bütün taşıtları bu listelemeye ekleyebilecek.

İkinci el araba arama sekmesi

Bu listelerde kamyonet, karavan, motosiklet gibi araçlar bulunuyor. Yani bu güncellemeyle birlikte Google üzerinden ikinci el otomobil arattığınızda karşınıza yakındaki bayilerin satışa sunduğu otomobiller listelenecek. Seçtiğiniz otomobilin ise özellikleri ve kullanım durumları ”Satılık” kısmının altında görebileceksiniz. Bu sayede ikinci el otomobil alırken Google’ın listelediği araçlardan yararlanabilirsiniz.

İlk deneme ABD'de

Google, arabalar güncellemesiyle birlikte kullanıcıların diğer sitelere girmek yerine kendi arama motoru dışına çıkmasını azaltmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Yine de teknoloji devi, bulduğunuz araba hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz için sizi satış yapan bayiinin internet sitesine yönlendirecek. Bu güncelleme ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulamaya geçecek ve henüz ülkemizde kullanılabilecek mi belli değil.


Binlerce Togg'un enerjisini üretecek: Bakan Kirişci dev projeyi yerinde inceledi
Binlerce Togg'un enerjisini üretecek: Bakan Kirişci dev projeyi yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda su seviyesinin 73 metreye ulaştığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir. Baraj rezervuarında günlük maksimum 1 metre su yükselmesi olacak şekilde 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimine başlanmasını planlamaktayız. 390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacaktır" dedi. 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacak olan Yusufeli Barajı, 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG’un enerjisini üretebilecek.


#google
#otomobil
#ikinci el
#satış
1 saat önce
default-profile-img
Google'dan ikinci el otomobil hamlesi: Bir tıkla en yakındaki ilanları gösterecek
Savunmada Türkiye'ye yönelik ambargoları boşa çıkaran 11 yerli ürün
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu
İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu: Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e ikiyüzlülük tepkisi: Foyaları ortaya çıktı
Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferinde mutlu sona ulaştı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.