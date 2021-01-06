Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanı, bu yıl 21-26 Eylül arasında İstanbul’da yaşanacak. Yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 34 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor.

Haber Merkezi 06 Ocak 2021, 10:41 Son Güncelleme: 06 Ocak 2021, 10:52 Yeni Şafak