Teknoloji Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı
BİLİM

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanı, bu yıl 21-26 Eylül arasında İstanbul’da yaşanacak. Yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 34 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dünyanın en büyük havacılık festivalleri arasında yerini alan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2021'de yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı.

TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla başladı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla başladı

34 farklı kategori

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 34 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor.

TEKNOFEST bu yıl rekor katılımla başlıyor
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST bu yıl rekor katılımla başlıyor


Teknofest 2020 Gaziantep’te
HAYAT
Teknofest 2020 Gaziantep’te

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen yıldan farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları yer alacak.


  • Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

İnsansız su altı aracı TEKNOFEST 2020'de görücüye çıktı
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