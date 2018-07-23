Teknoloji Hindistan kayıp çocukları bulmak için yüz tanıma teknolojisi kullanıyor
BİLİM

Hindistan yüz tanıma teknolojisi sayesinde kayıp çocukları buluyor!

Hindistan kayıp çocukları bulmak için yüz tanıma teknolojisi kullanıyor

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de polisler kullandıkları yüz tanıma teknolojisi ile dört günde 2 bin 930 kayıp çocuk buldu.

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Yüz tanıma teknolojisi
Yüz tanıma teknolojisi

Hindistan’da her yıl binlerce çocuk insan tacirleri tarafından kaçırılıyor. Bu çocukların bir kısmı kaçıranların elinden kurtarılıp devlet korumasına alınıyor, ancak bunların da kimliklerinin tespit edilmesi mümkün olmayabiliyor.

Bilim ve Teknik’te yer alan habere göre; Yeni Delhi polisinin yüz tanıma teknolojisini kullandığı bir çalışma sonucunda daha önce kayıp oldukları bildirilmiş ancak yetiştirme yurtlarında bulunan 2930 çocuğun kimliği tespit edildi.

Polise kayıp olarak bildirilen çocukların ve yetiştirme yurtlarında bulunan kimsesiz çocukların yüz fotoğraflarını da içeren kayıtlar TrackChild adlı bir veri tabanında toplanıyor.

Bulunan çocuklar aileleriyle bir araya getirilecek

Polisler bu veri tabanındaki fotoğraflar üzerinde bir yüz tanıma yazılımı kullandı ve 60.000 kayıp çocuğun fotoğrafını yetiştirme yurtlarında bulunan 45.000 çocuğunkiyle karşılaştırıp dört günde 2930 eşleşme yakalamayı başardı. Şimdi bu çocukların aileleriyle bir araya getirilmesine çalışılıyor.

Yeni Delhi polisi özel olarak bu iş için satın alınan bir yüz tanıma yazılımı kullandı. Polis yetkilisi R. P. Upadhyay, polis memurlarının örneğin devriye gezerken rastlayıp kayıp olabileceğinden şüphelendikleri çocukların fotoğraflarını anında sisteme yükleyip bu çocuklar hakkında kayıp bildirimi olup olmadığını kontrol edebilecekleri mobil uygulamalar geliştirmeyi hedeflediklerini bildiriyor.

240 bin kayıp çocuk

Resmi kayıtlara göre 2012-2017 arasında Hindistan’da toplam 240.000 kayıp çocuk bildirimi yapılmış. Polise yüz tanıma yazılımı kullanılmasını öneren Bachpan Bachao adlı bir çocuk hakları derneğinden Swati Jha’ya göre bu çocukların bir kısmı evden kaçmış olsa da çoğunluğu insan tacirlerinin eline geçiyor. Kaçırılan ya da ailelerinden iş sahibi yapma ya da eğitme vaadiyle alınan çocuklar ev işlerinde ya da başka işlerde çalışmaya zorlanabiliyor.

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